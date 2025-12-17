BGN → EUR
БГ Бизнес Признание за bTV и „Тази събота и неделя" от Техническия университет

Признание за bTV и „Тази събота и неделя“ от Техническия университет

БГ Бизнес

btv Бизнес

Техническият университет в София награди медии и журналисти по повод 80-годишнината на висшето учебно заведение. bTV и предаването „Тази събота и неделя“ бяха сред отличените от ръководството за активното и професионално отразяване на дейността и инициативите на университета - академични събития, конференции, културни прояви, социални кампании и партньорства с институции. 

bTV получи грамота и почетен плакет от ректора на Техническия университет проф. д-р Георги Венков. Отличието бе прието от водещия на уикенд блока „Тази събота и неделя“ Митьо Маринов, който изрази признателност за оказаното доверие и подчерта значението на доброто партньорство между академичната общност и медиите за популяризирането на науката, образованието и постиженията на българските университети.

 

