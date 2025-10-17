1 USD
Свят Financial Times: ЕК предлага закупуване на оръжия за Украйна със замразени руски активи

Financial Times: ЕК предлага закупуване на оръжия за Украйна със замразени руски активи

Свят

bTV Бизнес екип

Активите ще бъдат използвани за обезпечаване на заем от 140 милиарда евро

Европейската комисия е предложила на държавите членки на ЕС план за използване на замразени руски активи за закупуване на оръжия за Украйна, съобщи Financial Times, позовавайки се на документ на ЕК.

Активите ще бъдат използвани за обезпечаване на заем от 140 милиарда евро, част от който ще подкрепи и украинската отбранителна промишленост.

Според информацията на финансовото издание, цитирана от БНР, ЕС ще даде предимство на местните производители на отбранителна техника, но може да си сътрудничи и с международни партньори, които "се ангажират да предоставят значителна допълнителна подкрепа".

В документа също така се призовават партньорите на ЕС в Г-7 да увеличат подкрепата си, като използват други замразени руски активи и предоставят други видове помощ на Украйна.

