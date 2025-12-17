Джеф Безос и Лорън Санчес даряват 5 млн. долара на център за обучение

Получените средства не са обвързани с конкретни условия и могат да бъдат използвани свободно за благотворителни цели

Милиардерът и основател на Amazon Джеф Безос и съпругата му Лорън Санчес Безос, дариха 5 милиона долара на Дейвид Флинк – основател и главен изпълнителен директор на Neurodiversity Alliance. Дарението е признание за работата му в подкрепа на невродивергентни ученици и студенти, а самият Флинк подчертава, че успехът е резултат от усилията на младите хора, които движат движението за по-приобщаващо образование, предава ABC News.

Флинк е сред петимата носители на тазгодишната награда „Безос“ за смелост и учтивост – отличие, което се присъжда през повечето години от 2021 г. насам. Наградата отличава личности, които преодоляват бариери и обединяват хора около смели решения на често пренебрегвани обществени проблеми. Получените средства не са обвързани с конкретни условия и могат да бъдат използвани свободно за благотворителни цели.

Neurodiversity Alliance е създаден преди повече от 25 години като програма за менторство между връстници за ученици с различия в обучението и развитието, включително аутизъм, ADHD и дислексия. Днес неправителствената организация обхваща над 600 гимназии и колежи и насърчава младите хора да изграждат учебна среда, която отговаря на нуждите на съученици с различен начин на мислене и учене.

Безос и Санчес Безос, които се ожениха това лято на пищна церемония във Венеция, не обясниха публично мотивите си за подкрепата на тази кауза. Нетното състояние на Джеф Безос се оценява на около 240 милиарда долара, което го нарежда сред най-богатите хора в света. Интересът му към образованието в ранна възраст е известен и чрез мрежата му от безплатни предучилищни заведения, вдъхновени от модела Монтесори.

Флинк заяви, че средствата ще помогнат на организацията да разшири дейността си до над 2000 обекта до 2028 г., включително чрез развитие на менторските програми и обучение на ученически лидери. Той подчерта, че подкрепата идва в ключов момент, когато търсенето на подобни услуги расте, а ресурсите за ученици с увреждания са под натиск заради съкращения и промени във федералната образователна политика.

