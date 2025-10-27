1 USD
БГ Бизнес САЩ похвалиха усилията на Гърция за намаляване на енергийната зависимост от Русия

САЩ похвалиха усилията на Гърция за намаляване на енергийната зависимост от Русия

bTV Бизнес екип

Природният газ за Гърция се транспортира през България

Американското правителство похвали усилията на Гърция за намаляване на енергийната зависимост от Русия. През територията на България се транспортира природен газ за нуждите на други държави, предава БНР.  

Гърция играе ключова роля в процеса на ограничаване на зависимостта от руски газ, отбелязват гръцките медии, цитирайки изказването на ръководителя на Съвета за енергиен суверенитет на САЩ Дъг Бъргъм. Американската страна акцентира върху значението на терминала за втечнен газ в Ревитуса. Секретар Бъргъм сподели, че лично е посетил съоръжението, където се складира и обработва втечнен газ, внесен от САЩ.

Рекорден ръст в продажбата на нови автомобили у нас

Националният гръцки газов оператор ДЕСФА е увеличил капацитета на терминала за съхранение и преработка на втечнен газ. По-големият обем на терминала при Ревитуса осигурява възможност България да получава увеличено количество природен газ чрез междугазовата връзка между двете страни. София и Атина имат споразумение за съвместни покупки на втечнен газ, се подчертава в информацията.

В същото време се изгражда Вертикалният газов коридор, който представлява стратегически проект. Той ще позволи през България да преминава природен газ за Унгария, Словакия, Молдова и Украйна.

