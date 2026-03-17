Cтpoят нoвa лoгиcтичнa cгpaдa в Coфия

Сградата вече е отдадена под наем на 65%

Revetas Capital стартира строителните дейности по B04 – нова логистична сграда Клас "А" в рамките на "Sofia Airport Center" (SAC), с което допълнително укрепва един от най-утвърдените бизнес паркове със смесено предназначение в София, който комбинира офиси Клас „А“ и модерни логистични площи в непосредствена близост до Летище "Васил Левски" София.

„Сградата B04 ще предложи приблизително 5 700 кв.м брутна отдаваема площ, включваща около 5 000 кв.м логистични площи Клас „А“ и 700 кв.м модерни офисни площи, като завършването й е планирано за февруари 2027 г. Проектирана в съответствие с изискванията на съвременните логистични и на леката индустрия наематели, сградата интегрира висок клас технически спецификации, цялостни ОВК и електроинсталации, както и самостоятелни системи за пожарна безопасност. Допълнително, новата вътрешна пътна инфраструктура и допълнителния вход ще подобрят транспортната свързаност и функционалността на цялата логистична платформа на "Sofia Airport Center". С началото на строителството фокусът ни е върху ефективното изпълнение и навременната реализация на проекта“, заяви Явор Мичев, Директор „Проектно развитие“ в CERES Management Services, коментирайки старта на строителството.

"Sofia Airport Center" вече се е утвърдил като ясно дефиниран логистичен и индустриален клъстер, приютяващ компании от секторите логистика и дистрибуция, спедиция, въздушни товари, бързооборотни стоки (FMCG), индустриално производство, технологии и агробизнес. Добавянето на сграда B04 допълнително засилва позиционирането на парка като предпочитана дестинация за висококачествени логистични площи Клас "А".

Логистичната сграда B04 вече е 65% предварително отдадена под наем, като за оставащите площи в момента се водят преговори с местни и международни компании от секторите логистика, дистрибуция, спедиция и леко индустриално производство. Съществуващият логистичен компонент на "Sofia Airport Center" е 100% зает, подкрепен от диверсифицирана база от наематели и силни оперативни резултати.

"Сграда B04 е нашият пилотен проект, но истинската история е това, което следва. Извън тази сграда, "Sofia Airport Center" разполага с приблизително 6 хектара терени за застрояване, с потенциал за реализиране на около 57 000 кв. м допълнителни логистични и складови площи Клас "А", включително сгради C01 с приблизително 6 000 кв.м и C02 с приблизително 3 800 кв.м, които са в предпроектна фаза. Това представлява изключителна концентрация на инвестиционен потенциал в рамките на един обект в София, а сграда B04 ни предоставя оперативен опит, потвърдено търсене от наематели и необходимата инфраструктурна основа за ускоряване на този процес. Виждаме SAC като бъдещата водеща логистична дестинация в София – такава, която предлага на своите наематели нещо, което нито един конвенционален индустриален парк не може: среда, удобства и свързаност на уникален социален и бизнес кампус", обясни Влад Драгоеску, партньор и ръководител "Управление на портфейлите за ЦИЕ" в "Revetas Capital".

