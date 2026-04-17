×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1782 BGN
Петрол
98.1 $/барел
Bitcoin
$74,862.4
Последвайте ни
1 USD
1.1782 BGN
Петрол
98.1 $/барел
Bitcoin
$74,862.4
Цените на петрола спадат

Цените на петрола спадат

Свят

bTV Бизнес екип

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха до 98,05 долара за барел

Цените на петрола отбелязаха понижение в ранната азиатска търговия в петък. Инвеститорите се надяват, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро, след като влезе в сила 10-дневно примирие между Ливан и Израел, а президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран може да проведат преговори през уикенда, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 1,34 долара или 1,35 на сто до 98,05 долара за барел, а на американския суров петрол (WTI) - с 1,65 долара или 1,74 на сто, като барел се търгува за 93,40 долара.

Коментирайки преговорите за прекратяване на войната с Иран, която засегна доставките на петрол от региона, Тръмп заяви, че Техеран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години.

„Ще видим какво ще се случи. Но мисля, че сме много близо до сключването на споразумение с Иран“, заяви снощи Тръмп пред репортери пред Белия дом.

Цените на петрола отбелязаха рекорден ръст от около 50 процента през март и едва наскоро спаднаха под прага от 100 долара за барел, като тази седмица се задържаха в диапазона около 90 долара.

Военната операция на Израел в Ливан се превърна в основна пречка за постигането на мирното споразумение, към което се стреми Тръмп, за да сложи край на войната с Иран, която той започна заедно с Израел в края на февруари.

Според оценки на анализаторите на Ай Ен Джи (ING) затварянето на Ормузкия проток е прекъснало доставките на около 13 милиона барела петрол на ден.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Какво е супердолар и как фалшивите евра и долари завзимат света
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Българското приложение за дигитален гардероб
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Какво слагаме на масата за Великден: По-скъпа ли ще е трапезата тази година?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата