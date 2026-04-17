Цените на петрола спадат

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха до 98,05 долара за барел

Цените на петрола отбелязаха понижение в ранната азиатска търговия в петък. Инвеститорите се надяват, че конфликтът в Близкия изток ще приключи скоро, след като влезе в сила 10-дневно примирие между Ливан и Израел, а президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Иран може да проведат преговори през уикенда, предаде Ройтерс.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент поевтиняха с 1,34 долара или 1,35 на сто до 98,05 долара за барел, а на американския суров петрол (WTI) - с 1,65 долара или 1,74 на сто, като барел се търгува за 93,40 долара.

Коментирайки преговорите за прекратяване на войната с Иран, която засегна доставките на петрол от региона, Тръмп заяви, че Техеран е предложил да не притежава ядрени оръжия за повече от 20 години.

„Ще видим какво ще се случи. Но мисля, че сме много близо до сключването на споразумение с Иран“, заяви снощи Тръмп пред репортери пред Белия дом.

Цените на петрола отбелязаха рекорден ръст от около 50 процента през март и едва наскоро спаднаха под прага от 100 долара за барел, като тази седмица се задържаха в диапазона около 90 долара.

Военната операция на Израел в Ливан се превърна в основна пречка за постигането на мирното споразумение, към което се стреми Тръмп, за да сложи край на войната с Иран, която той започна заедно с Израел в края на февруари.

Според оценки на анализаторите на Ай Ен Джи (ING) затварянето на Ормузкия проток е прекъснало доставките на около 13 милиона барела петрол на ден.