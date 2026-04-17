Какво означава „забранителен списък“ при гласуване?

Проверката дали дадено лице попада в този списък може да се направи онлайн

Списъкът на заличените лица, известен още като „забранителен списък“, включва избиратели, които нямат право да гласуват в определена избирателна секция. Най-често това са граждани с настоящ адрес в чужбина или такива, които са заявили, че ще упражнят правото си на глас на друго място.

Проверката дали дадено лице попада в този списък може да се направи онлайн чрез сайта на ГД ГРАО, както и на място в съответната общинска администрация. Осигурена е и възможност за справка чрез безплатния телефон 0800 1 4726.

В списъка се включват и лица, лишени от право на глас по закон, включително изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“, както и починали граждани или такива, при които е установено дублиране в избирателните списъци.

Напомняме, че ако избирател открие името си в списъка по погрешка, той има право да подаде заявление за корекция в общината по постоянен адрес. В определени случаи, включително и в изборния ден, е възможно гласуване с удостоверение по чл. 40, ал. 1 от Изборния кодекс. Удостоверението е официален документ, издаван от общинската администрация, който позволява на избирателя да гласува на място, различно от постоянния му адрес, когато е вписан в списъка на заличените лица.

Списъците със заличените лица се публикуват на интернет страниците на съответните общини, което позволява на гражданите да направят навременна проверка и при необходимост да предприемат действия.

Важно е да се знае, че включените в този списък не могат да гласуват в посочената за тях секция, освен ако не бъдат заличени от него по установения ред.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN