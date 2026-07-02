Цените на петрола се понижават за трети пореден ден

Фючърсите на петрола от сорта Брент поевтиняха до 70,88 долара за барел

Цените на петрола се понижиха с около 1 на сто днес, отбелязвайки спад за трети пореден ден, след като Катар съобщи за напредък в непреките преговори между САЩ и Иран, насочени към гарантиране на сигурността на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на суров петрол, предаде Ройтерс.

Според говорител на катарското Министерство на външните работи разговорите са довели до „положителен напредък“ по въпросите, свързани с меморандума за разбирателство, който сложи край на войната между двете страни през юни. Въпреки това няма признаци за постигане на трайно мирно споразумение.

Към 08:30 часа българско време фючърсите на петрола от сорта Брент поевтиняват с 69 цента, или 0,96 на сто, до 70,88 долара за барел, предаде БТА. Американският лек суров петрол губи 71 цента, или 1,04 на сто, до 67,87 долара за барел.

И двата основни петролни сорта поевтиняха с над 1 на сто и в предходната сесия, достигайки най-ниските си нива от четири месеца.

Според анализ на „Хайтон Фючърс“ (Haitong Futures) запазването на свободното корабоплаване през Ормузкия проток и възстановяването на износа на суров петрол засилват очакванията за свръхпредлагане на пазара, а конкуренцията между производителите за пазарен дял оказва допълнителен натиск върху цените.

Междувременно източници на Ройтерс съобщиха, че страните от формата ОПЕК+ вероятно ще се договорят за ново увеличение на добивните квоти от август на предстоящата си среща в неделя.

Инвестиционната банка Ю Би Ес (UBS) също понижи прогнозите си за цената на сорта Брент, позовавайки се на меморандума между САЩ и Иран и възстановяването на превоза на петрол през Ормузкия проток.

Банката намали прогнозата си за средната цена на Брент през третото тримесечие с 25 долара за барел, а за четвъртото тримесечие - с 10 долара. Новата оценка предвижда средна цена от 80 долара за барел през втората половина на 2026 г. и 75 долара за барел през 2027 г.

Въпреки това анализаторите на банката предупреждават, че е рано да се говори за пълна нормализация на пазара.

„Смятаме, че ценовият риск остава насочен по-скоро нагоре, тъй като броят на танкерите, влизащи в Персийския залив, все още изостава от броя на напускащите района“, посочват от банката.

От катарското външно министерство съобщиха още, че следващият кръг от преговорите между САЩ и Иран ще се проведе след погребалните церемонии за покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей, насрочени за 9 юли.

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