100 000 долара за дрехи и козметика: Колко харчат брокерите на луксозни имоти за външен вид?

Според експерти, впечатлението е решаващо при работа с клиенти, които ще купуват скъпи имоти

В света на луксозните имоти външният вид често е не по-малко важен от професионалните умения. Това е мнението на 34-годишната Ашли Рийди Куин, съосновател на Asset Advisory Team в Coldwell Banker Warburg в Ню Йорк. Тя разказва пред Business Insider, че стриктно следва режим за поддържане на външния си вид, включително козметични процедури на всеки три месеца. Според нея начинът, по който изглежда, е пряко свързан с впечатлението, което оставя у клиентите.

Куин продава имоти за десетки милиони долари в Манхатън и Бруклин, а наскоро е реализирала сделка за къща с шест спални и десет и половина бани в Хамптънс на стойност 59 млн. долара. По нейни думи през 2025 г. е похарчила над 100 000 долара за облекло. Освен това редовно инвестира в лазерни терапии, професионални почиствания на лице, процедури за вежди, маникюр и други грижи, които определя като лична и професионална инвестиция.

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Сред редовните ѝ разходи са козметични процедури на стойност 427 долара на тримесечие, серум за 125 долара, ретинолов крем за 80 долара, професионално почистване на лице за 165 долара плюс бакшиш, месечен абонамент за 131 долара, маникюр, дълбокотъканен масаж и поддръжка на обувките.

Брокерът Алекс Хол също смята, че впечатлението е решаващо при работата с клиенти с висока нетна стойност. Доцентът Шон П. Салтър от Middle Tennessee State University допълва, че купувачите на луксозни имоти очакват брокерите да изглеждат така, както ги виждат по телевизията и в социалните мрежи. За Нейшия Гоу от Sotheby’s International Realty модата е естествен начин за изграждане на връзка с клиентите, а гардеробът ѝ, включващ марки като Chanel, Hermès и Manolo Blahnik, е част от професионалния ѝ имидж.

Социалните мрежи все повече се превръщат в основен инструмент за работа на брокерите. Майк Фабри от The Agency New York инвестира в дизайнерски дрехи, грижа за кожата и понякога работи със стилист, за да изглежда уверено пред аудиторията си. Дженифър Галагър от Serhant Group споделя, че около 90% от бизнеса ѝ идва чрез Instagram и TikTok, където има общо над 91 000 последователи.

Въпреки това опитни брокери подчертават, че визията сама по себе си не гарантира успех. Шона Уолтърс от Sotheby’s International Realty признава, че в началото на кариерата си е усещала по-силен натиск да изглежда по определен начин, но днес поставя акцент върху удобството и професионализма. По думите ѝ добрата презентация може да отвори вратата към сделката, но именно знанията, стратегията и уменията са тези, които я довеждат до успешен край.