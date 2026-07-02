Те отново предсказаха бъдещето: Кой ще бъде на финала на Световното по футбол според „Семейство Симпсън“?

Финалът на тазгодишният Мондиал е визуализиран в епизод от сериала „Семейство Симпсън“ от 1997 г.

Някои хора са убедени, че вече знаят кои два отбора ще се изправят във финала на Световното първенство по футбол през 2026 г. Причината е епизод на „Семейство Симпсън“ от 1997 г., който отново предизвика вълна от коментари в социалните мрежи. Мнозина твърдят, че популярният американски анимационен ситком за пореден път е предсказал бъдещо събитие.

През годините идеята, че сериалът предвижда реални събития, се превърна в истински феномен в поп културата. Сред най-често посочваните примери са предполагаемите предсказания за президентството на Доналд Тръмп, цензурата на „Давид“ на Микеланджело, Ковид 19 и много други. По-рано тази година дори се появиха вирусни публикации, според които сериалът е предупреждавал за остров Епщайн още през 2000 г.

Снимка: Instagram/ wereallprimos

Кои отбори ще са на финала на Световното?

Сега в социалните мрежи широко се разпространява твърдението, че „Семейство Симпсън“ са предсказали финала на Мондиал 2026 още в епизода „Семейство Патрони“, излъчен през 1997 г. В серията от деветия сезон телевизионна реклама анонсира футболен – или по-точно „соккер“ – двубой, който трябва да определи „коя нация е най-великата на Земята“. В този мач един срещу друг се изправят Мексико и Португалия.

За мнозина това е поредното доказателство, че впечатляващата поредица от предполагаеми предсказания на сериала продължава. Истината обаче е, че макар клипът да е автентичен, все още не знаем, дали твърдението е вярно, предава Еuronews.

Освен това същото твърдение, свързано с епизода „Семейство Патрони“, вече се разпространяваше и покрай световните първенства през 2018 и 2022 г. Тази година обаче то набра още по-голяма популярност, тъй като Мексико е сред страните домакини на турнира, а настоящата схема на елиминациите допуска двата отбора да се срещнат именно на финала.

В епизода няма и никаква препратка към Кристиано Роналдо, въпреки че подобни твърдения също се появиха онлайн. Това е напълно логично, тъй като по времето, когато серията е излъчена, Роналдо е едва на 12 години. Любопитното е, че мачът между Мексико и Португалия в „Семейство Симпсън“ се оказва толкова скучен, че зрителите в Спрингфийлд се разбунтуват, а победител изобщо не е показан.

Финалът на Световното първенство по футбол през 2026 г. ще се играе на стадион „МетЛайф“ в спортния комплекс „Медоуландс“ в Ню Джърси на 19 юли. Ако действително до последния мач достигнат Мексико и Португалия, почти сигурно социалните мрежи отново ще бъдат залети от публикации за предполагаемото „предсказание“ на „Семейство Симпсън“.