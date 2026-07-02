Родината на Nokia се сбогува със стационарните телефони след близо 150 години

Стационарната телефонна мрежа в страната е въведена в експлоатация през 80-те години на XIX век

Финландия окончателно прекрати работата на традиционната си стационарна телефонна мрежа след близо 150 години експлоатация, превръщайки се в една от последните европейски държави, преминали изцяло към дигитална телекомуникационна инфраструктура, предаде Франс прес.

По този начин страната се присъединява към Естония, Нидерландия, Норвегия и Испания, които вече са извели от експлоатация медните телефонни мрежи. Междувременно много държави по света продължават изграждането на оптични мрежи, които осигуряват както интернет услуги, така и гласови разговори.

Финландската стационарна телефонна мрежа е въведена в експлоатация през 80-те години на XIX век. С развитието на цифровите технологии и мобилните комуникации използването на стационарните телефони постепенно намалява, докато почти изчезне.

Страната, която е родина на „Нокия“ (Nokia) и един от пионерите в развитието на мобилните технологии, е сред първите, в които мобилната телефония практически изцяло замени стационарните услуги.

Последният голям оператор, поддържал медна телефонна мрежа - „Елиса“ (Elisa), отбеляза края на услугата със символичен разговор между главния изпълнителен директор Топи Манер и генералния директор на финландската Национална агенция за транспорт и комуникации (Traficom) Ярко Сааримяки.

По време на разговора двамата си припомниха спомени, свързани със стационарните телефони. Манер разказа, че като тийнейджър в Лондон през 80-те години веднъж седмично се обаждал на семейството си във Финландия в предварително уговорен час, за да се увери, че всички са добре.

В края на разговора двамата символично се сбогуваха с финландската дума „kuulemiin“, която означава „до скоро“ или „ще се чуем отново“, предаде БТА.

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