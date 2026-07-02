Жегите преврърнаха тази популярна играчка в сериозна опасност за децата

Играчките са изключително попълярни сред младите

Популярните меки играчки, известни като „скуиши“, през последните години се превърнаха в истински хит сред децата и тийнейджърите. Те са ценени заради своята мека, еластична структура и успокояващ ефект при стискане. Въпреки безобидния си вид и широка популярност, специалисти и родители все по-често обръщат внимание, че при определени условия на съхранение и употреба те могат да крият неочаквани рискове.

Майка от Западна Вирджиния отправи спешно предупреждение към родителите, след като един напълно обикновен ден завършил с посещение в болница за дъщеря ѝ. Ким Стагс разказва, че взела дъщеря си Натали от дома на нейните баба и дядо, когато по време на пътуването с колата внезапно чула „смразяващ писък“. „Не бяхме изминали и миля, когато тя просто изпищя. Шофирах и гледах пътя, а сърцето ми се сви“, споделя майката пред филиала на CBS – KDKA.

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Когато се обърнала към дъщеря си, Стагс видяла, че скута ѝ е покрит с прозрачно вещество. Тя незабавно ги откарала до най-близката болница, където лекарите установили, че това е силикон. Майката описва веществото като „горещ карамел, след като е изстинал“. За щастие, медиците в спешното отделение успели да помогнат на момичето, като веднага почистили засегнатото място с физиологичен разтвор. По думите на Стагс това отнело известно време, тъй като силиконът бил много гъст.

По-късно станало ясно, че силиконът е изтекъл от популярна мека играчка, с която Натали си играела. Играчката се спукала и разпръснала съдържанието си навсякъде. След инцидента майката предупреди родителите да не оставят подобни играчки в нагорещени автомобили. Тя подчертава, че ако бъдат поставени в микровълнова фурна или останат в гореща кола, те могат да се превърнат в сериозна опасност.

Стагс си спомня и думите на медицинска сестра, която ѝ казала, че семейството всъщност е имало голям късмет. Според нея последствията можели да бъдат много по-тежки, ако играчката е съдържала друг вид пълнеж. Възможно било веществото да попадне в лицето или очите на детето и да причини сериозни наранявания. В болницата от Центъра за контрол на отравянията обяснили на майката, че подобни случаи стават все по-чести. Инцидентът идва и на фона на вече съществуващи опасения относно съдържанието на някои популярни меки играчки, включително твърдения, че част от вирусните модели могат да съдържат вредни химикали.

След случилото се Ким Стагс решила да разкаже историята си в социалните мрежи, а публикацията ѝ вече е събрала милиони гледания. Тя признава, че съжалява, че това се е случило именно на нейното дете, но е благодарна, че последствията не са били по-сериозни. Надява се предупреждението ѝ да помогне да бъдат предотвратени подобни инциденти. По думите ѝ много хора са ѝ благодарили за споделената история, тъй като никога не са предполагали, че подобен риск съществува.