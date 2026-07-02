Какви данъчни облекчения могат да използват българите през 2026 г.?

Важно е да се спазват определени условия, за да може всяко облекчение да бъде използвано коректно

През 2026 г. българските данъкоплатци могат да се възползват от различни данъчни облекчения, които намаляват размера на дължимия данък и обхващат както лични, така и семейни и социални ситуации. Те са уредени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица и включват мерки за подкрепа при отглеждане на деца, здравни и пенсионни вноски, дарения, жилищни разходи и други. Важно е обаче да се спазват определени условия, за да може всяко облекчение да бъде използвано коректно при подаване на годишната данъчна декларация, описани в НАП.

Видове облекчения

Можете да се възползвате от следните облекчения: намалена работоспособност, доброволно осигуряване и застраховане, осигурителен стаж при пенсиониране, дарения, млади семейства, деца, деца с увреждания, безкасови плащания, както и за подобрения и/или ремонт на недвижим жилищен имот. Данъчните облекчения се ползват само ако към датата на подаване на годишната данъчна декларация нямате публични задължения, подлежащи на принудително изпълнение.

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Намалена работоспособност

Когато вече сте използвали изцяло данъчните облекчения за дарения, деца или деца с увреждания чрез работодателя по основното трудово правоотношение и сте представили необходимите документи, не е нужно да ги прилагате повторно към годишната данъчна декларация. Данъчното облекчение за намалена работоспособност се прилага за лица с 50 и над 50% трайно намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ). То позволява намаляване на данъчната основа с 4 049,43 евро / 7 920 лв. Облекчението може да се използва за годината, в която е настъпила неработоспособността, както и за годината на изтичане на валидността на експертното решение.

Доброволно осигуряване и застраховане

Облекчението за доброволно осигуряване и застраховане дава възможност за намаление до 10% от данъчната основа за внесени лични вноски за допълнително доброволно осигуряване, и до 10% за доброволно здравно осигуряване и застраховки „Живот“ (чл. 19 от ЗДДФЛ). Доходите от тези дейности се облагат с окончателен данък. Облекчението за осигурителен стаж при пенсиониране позволява намаляване на данъчната основа с личните вноски, направени през годината за закупуване на осигурителен стаж по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване (чл. 20 от ЗДДФЛ).

Дарение

Данъчното облекчение за дарения позволява намаление на данъчната основа до 65% (чл. 22 от ЗДДФЛ). То включва различни лимити – до 5% за дарения към здравни, социални, образователни и културни институции, НПО и други организации, до 15% за културни дейности и до 50% за определени дарения към НЗОК и Център за асистирана репродукция. Към декларацията се прилагат документи, удостоверяващи получаването и статута на получателя на дарението.

Облекчения за млади семейства и деца

Облекчението за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с платените лихви по първите 51 129,19 евро / 100 000 лв. от ипотечен кредит за жилище (чл. 22а от ЗДДФЛ). Прилагат се условия, свързани с възраст, брак и единствено жилище, както и съответните документи от банката и при нужда официални преводи.

Данъчното облекчение за деца позволява намаление на данъчната основа с 3 067,75 евро / 6 000 лв. за едно дете, 6 135,5 евро / 12 000 лв. за две деца и 9 203,25 евро / 18 000 лв. за три и повече деца (чл. 22в от ЗДДФЛ). Прилагат се условия за възраст, местоживеене и семейно положение, както и различни хипотези при развод, смърт или споделено ползване между родители.

Облекчението за деца с увреждания позволява намаление с 6 135,5 евро / 12 000 лв. за дете с 50 и над 50% увреждане (чл. 22г от ЗДДФЛ). То изисква съответни документи, включително експертно решение и декларации, и важи при условия, сходни с тези за облекчението за деца. Облекчението за безкасови плащания позволява намаление на дължимия данък с 1%, но не повече от 255,65 евро / 500 лв. (чл. 22д от ЗДДФЛ), ако доходите са получени по банков път и поне 80% от разходите са безкасови. Не се изискват допълнителни документи.

Ремонт

Облекчението за ремонт и подобрения на жилище позволява приспадане до 1022,58 евро / 2000 лв. за труд, свързан с ремонт на един жилищен имот в България. Изисква се собственост, валидни документи за плащане и изпълнение от лица от ЕС или ЕИП. Не се прилага при свързаност с изпълнителя и не важи за доходи от дейност като едноличен търговец.