Цените на петрола се повишиха с над 1 процент след нови американски удари по Иран

През Ормузкия проток преди войната са преминавали около една пета от световните доставки

Цените на петрола се повишиха с над 1 процент в азиатската търговия, след като САЩ нанесоха нови удари по Иран, което намали очакванията за преговори за прекратяване на войната и за пълно възстановяване на трафика през Ормузкия проток, съобщава Reuters, цитирано от БТА.

През Ормузкия проток преди войната са преминавали около една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, посочва агенцията.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поскъпнаха с 86 цента, или 1,1 на сто, до 78,88 долара за барел.

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Котировките на американския лек суров петрол се повишиха с 85 цента, или 1,2 на сто, до 74,37 долара за барел.

И двата основни сорта петрол, Брент и американският лек суров петрол, поскъпнаха с над 1 долар в вчера, след като американските военни започнаха нови удари срещу Иран. Тогава Брент премина за кратко и нивото от 80 долара за барел.

Анализатори на ING, цитирани от Ройтерс, посочиха, че новите американски удари по Иран са подкрепили цените на петрола, тъй като ескалацията подкопава доверието в крехкото примирие.

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Американската армия съобщи, че е осъществила удари по Иран, насочени към запазване на движението през стратегически важния Ормузки проток. Това стана часове след като президентът Доналд Тръмп заяви, че временното споразумение за прекратяване на войната е приключило.

Ръководителят на енергийните анализи в Ди Би Ес Банк (DBS Bank) Сувро Саркар заяви, че въпреки временното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран значителните геополитически рискове остават. По думите му несигурността около конфликта вероятно ще продължи да подкрепя цените в краткосрочен план.