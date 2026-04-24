Цените на петрола поевтиняват заради надежди за преговори между Иран и САЩ

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate отчете спад от 1,10%

Цените на петрола поевтиняха днес, обръщайки посоката си от началото на търговската сесия, след новини за възможни преговори между Иран и Съединените щати.

Повод за оптимизма стана информация от пакистански източник, че иранският външен министър се очаква да пристигне в Исламабад, което засили очакванията за дипломатически контакти, предаде АФП.

Около 14:30 часа българско време цената на петрола Брент от Северно море с доставка през юни се понижи с 0,48% до 104,57 долара за барел, след като по-рано през деня беше нараснала с над 2%.

Американският лек суров петрол West Texas Intermediate за същия месец отчете спад от 1,10% до 94,80 долара за барел, съобщи БТА.