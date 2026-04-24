×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1694 BGN
Петрол
105.7 $/барел
Bitcoin
$77,810.6
Последвайте ни
1 USD
1.1694 BGN
Петрол
105.7 $/барел
Bitcoin
$77,810.6
БГ Бизнес

Европейската страна, която изпитва недостиг на работници, а заплатите достигат до 11 000 евро на месец

bTV Бизнес екип

Тези работни места са най-търсени

Докато голяма част от Европа изпитва стагнация на заплатите и липса на качествени работни места, Швейцария все още се откроява като една от най-желаните работни дестинации. Според данни на EURES в момента има около 20 000 свободни работни места, а заплатите в някои сектори достигат почти 11 000 евро на месец.

Високото търсене на работници е резултат от комбинация от силна икономика и застаряващо население, което допълнително увеличава нуждата от квалифицирана работна сила. Най-голям недостиг се наблюдава в здравеопазването, където са необходими специалисти лекари, медицински сестри, хирургически техници и помощен персонал. Същевременно бяха открити множество позиции в технически и индустриални професии, включително машиностроители, металообработващи и дърводелци, както и специалисти във фармацевтичния и радиологичния сектор.

Повечето възможности са концентрирани в икономически развити региони като Цюрих и централната част на страната, където работодателите предлагат различни форми на заетост - от стандартни договори на пълен работен ден до по-гъвкави схеми, пише Kurir.rs.

Средна месечна заплата: около 7400 евро.
ИТ и телекомуникации: над 9 700 евро.
Финанси и застраховки: до 10 800 евро на месец.

Въпреки високите заплати, навлизането на швейцарския пазар на труда не е лесно. Повечето работни места изискват специализирано образование и съответен трудов опит, а езиковите умения - особено немският - често са ключово изискване. Освен това е необходимо да се получи разрешение за работа или пребиваване, чиито условия се различават в зависимост от вида на заетостта.

Швейцария няма единна национална минимална работна заплата, така че размерът ѝ зависи от сектора, колективните трудови договори и данъчните облекчения. Въпреки тези предизвикателства, страната остава изключително привлекателна за всички, които търсят по-добри условия на труд и по-високи доходи, като се отбелязва, че успехът изисква добра подготовка и готовност за адаптиране към местния пазар на труда.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата