Европейската страна, която изпитва недостиг на работници, а заплатите достигат до 11 000 евро на месец

Тези работни места са най-търсени

Докато голяма част от Европа изпитва стагнация на заплатите и липса на качествени работни места, Швейцария все още се откроява като една от най-желаните работни дестинации. Според данни на EURES в момента има около 20 000 свободни работни места, а заплатите в някои сектори достигат почти 11 000 евро на месец.

Високото търсене на работници е резултат от комбинация от силна икономика и застаряващо население, което допълнително увеличава нуждата от квалифицирана работна сила. Най-голям недостиг се наблюдава в здравеопазването, където са необходими специалисти лекари, медицински сестри, хирургически техници и помощен персонал. Същевременно бяха открити множество позиции в технически и индустриални професии, включително машиностроители, металообработващи и дърводелци, както и специалисти във фармацевтичния и радиологичния сектор.

Повечето възможности са концентрирани в икономически развити региони като Цюрих и централната част на страната, където работодателите предлагат различни форми на заетост - от стандартни договори на пълен работен ден до по-гъвкави схеми, пише Kurir.rs.

Средна месечна заплата: около 7400 евро.

ИТ и телекомуникации: над 9 700 евро.

Финанси и застраховки: до 10 800 евро на месец.

Въпреки високите заплати, навлизането на швейцарския пазар на труда не е лесно. Повечето работни места изискват специализирано образование и съответен трудов опит, а езиковите умения - особено немският - често са ключово изискване. Освен това е необходимо да се получи разрешение за работа или пребиваване, чиито условия се различават в зависимост от вида на заетостта.

Швейцария няма единна национална минимална работна заплата, така че размерът ѝ зависи от сектора, колективните трудови договори и данъчните облекчения. Въпреки тези предизвикателства, страната остава изключително привлекателна за всички, които търсят по-добри условия на труд и по-високи доходи, като се отбелязва, че успехът изисква добра подготовка и готовност за адаптиране към местния пазар на труда.