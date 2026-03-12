Цените на месото скочиха в цяла Европа, тези страни го усещат най-силно

Какво е положението в България?

Цените на месото се повишиха рязко в цяла Европа през 2025 г., тъй като недостигът на доставки продължава на целия континент. Цените на говеждото и телешкото месо се увеличиха средно с 10% в ЕС, според данни на Евростат.

Като цяло цените на хранителните продукти се повишиха с 3,3% през годината, малко по-бързо от средния темп на инфлация в блока от 2,5%.

Цените на агнешкото и козето месо се повишиха със 7,2%, докато цените на птичето месо се увеличиха с 4,4%, което поставя няколко категории месо сред най-бързо нарастващите цени на храните в Европа.

Експертите казват, че недостигът на доставки и силното търсене са сред ключовите фактори за увеличенията.

И така, кои страни са регистрирали най-голямото покачване на цените на месото през 2025 г.? И защо увеличенията варират в различните части на Европа?

Говорител на европейския фермерски съюз Copa and Cogeca заяви, че разликите в цените между европейските страни отразяват комбинация от фактори.

Производственият капацитет варира значително между държавите членки, в зависимост от сектора, докато търсенето е склонно да остане относително стабилно.

Това може да окаже по-голям натиск върху някои страни, отколкото върху други, за да задоволят вътрешното търсене.

Въздействието на болестите по животните и ограниченията, наложени върху движението на добитък в резултат на това – също варира в различните държави членки.

Дейл Крамънд, директор на Meat Industry Ireland, която представлява ирландските месопреработватели, заяви, че цените на дребно на говеждото и агнешкото месо са се увеличили главно поради недостиг на добитък както в Европа, така и в световен мащаб.

„Само в Ирландия националното ни клане е намаляло с приблизително 200 000 говеда през 2025 г. в сравнение със същия период през 2024 г. Има няколко причини за това намалено производство... политиката на ниво ЕС несъмнено е допринесла“, каза той пред Euronews Business.

Цените на агнешкото и козето месо се повишиха със 7,2% в целия ЕС въз основа на средния годишен темп на промяна.

Данните обхващат 25 страни и варират от спад от 4,2% в Швейцария – единствената страна, която регистрира спад до увеличение от 15,2% в Косово.

Цените се повишиха с повече от 10% в няколко страни, включително Полша (13,5%), Португалия (13,1%), Ирландия (12,7%), Швеция (11,3%) и Испания (10,1%).

Сред най-големите икономики, Германия регистрира най-малко увеличение от 2,5%, докато цените се повишиха с 5% в Италия и 7,1% във Франция.

Цените на птичето месо се увеличават по-умерено

Цените на птичето месо се повишиха по-бавно от другите категории месо, но все още бяха сред най-бързо растящите хранителни продукти. Цените се увеличиха с повече от 15% в Латвия (15,8%) и Естония (15,2%).

За разлика от това, цените на птичето месо леко спаднаха в Швейцария (-1,9%), Финландия (-1,8%), Сърбия (-1%) и Кипър (-0,2%).

Повечето големи икономики регистрираха увеличение под средното за ЕС от 4,4%, докато Италия беше в съответствие с темпа на блока. Цените на птичето месо се повишиха с 3,4% в Германия, 2,7% в Испания и 0,6% във Франция.

„Цените на птичето месо се покачват през 2025 г. до голяма степен, защото търсенето остава много силно, като потребителите продължават да преминават към пилешко месо като сравнително достъпен протеин, докато говеждото месо и яйцата остават скъпи“, каза Пол-Анри Лава, заместник-генерален секретар на AVEC, Европейската асоциация на преработвателите на птици и търговията с птици.

Изискванията за хуманно отношение към животните и ограниченията за разширяване на фермите също могат да допринесат за ценовите разлики между държавите.

Цените на говеждото и телешкото месо се покачват рязко в някои държави

Сред 35 европейски държави няколко регистрираха значително увеличение на цените на говеждото и телешкото месо. Покачването надхвърли 20% в три държави: Нидерландия (23%), Хърватия (22,4%) и Латвия (20,8%). В България цената на телешкото е скочила дс 9,3%, а пилешкото с около 2,3%.

Швейцария регистрира най-малко увеличение, като цените са се повишили само с 0,1%.

