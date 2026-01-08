САЩ вече не е най-голям производител на говеждо месо в света, ето кой ги замени

Страната надмина прогнозите за производство със стотици хиляди тонове и облекчи глобалните доставки

Бразилия изпревари САЩ като най-голям производител на говеждо месо в света за 2025 г., според пазарни оценки, съобщава Reuters. След като южноамериканската страна надмина прогнозите за производство със стотици хиляди тонове, облекчавайки глобалния свит на доставките и помагайки за ограничаване на скока в цените на месото.

Бразилия вече беше най-големият износител на говеждо месо, като през 2025 г. е доставила месо на стойност близо 17 милиарда долара, според правителствени търговски данни, публикувани във вторник. Данните за производството на говеждо месо се очакват едва през февруари, но анализаторите наскоро повишиха прогнозите си. Фермерите изпращат повече животни за клане, възползвайки се от голямото търсене на износ от страни, включително Китай и САЩ, където ниското предлагане е довело до рекордни нива на цените на говеждото месо.

Повишеното клане обикновено води до период на ниско производство, тъй като производителите задържат животните, за да размножават и възстановяват стадата. Но повишаването на производителността в Бразилия може да ограничи или дори да предотврати спад, казват хора от индустрията. Те отбелязаха, че фермите осеменяват говедата по-бързо, угояват ги по-бързо и ги колят по-млади.

Ако официалните данни потвърдят пазарните оценки, 2025 г. ще бъде първата година, в която производството на Бразилия ще надмине производството на САЩ, което е спаднало с 3,9% до 11,8 милиона тона през 2025 г., според оценки на USDA, след години на суша.

