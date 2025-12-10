BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
Последвайте ни
1 USD
1.6807 BGN
Петрол
61.76 $/барел
Bitcoin
$92,755.2
Топ 5 Топ 5 най-скъпи меса в света

Топ 5 най-скъпи меса в света

Топ 5

bTV Бизнес екип

Каква е причината да са толкова скъпи?

В света на високата гастрономия има продукти, които са повече от храна — те са символ на майсторство, традиция, рядкост и изтънчен вкус. Сред тях специално място заемат няколко вида меса, които се предлагат само в ограничени количества и носят в себе си история, култура и уникални вкусове.

В тази статия ще разгледаме топ 5 на най-скъпите меса в света, както и причините, поради които те са толкова ценени.

 1. A5 Wagyu – Върхът на луксозното говеждо

A5 Wagyu е легенда в света на месото. Идва от Япония, където говедата се отглеждат при изключително строг контрол, със специални диети и условия.

Това води до уникално мрамориране, което прави месото нежно, маслено и почти разтапящо се в устата.

Някои от най-прочутите разновидности са:

  • Kobe Beef

  • Matsusaka Beef

  • Hida Beef

Цената на A5 Wagyu може да надхвърли 1000 долара за килограм, а някои специални разфасовки се продават още по-скъпо.

Близо 60% от свинското месо на пазара е българско

2. Bluefin Tuna (Otoro) – Морският еквивалент на Wagyu

Otoro — най-мазната и нежна част от рибата синя риба тон — е сред най-търсените продукти в японската кухня.

Структурата ѝ напомня на мраморно говеждо:

  • мека

  • маслена

  • деликатна

Заради ограничените запаси и силното търсене, цените на Bluefin могат да достигнат рекордни нива. На аукциони в Япония са плащани дори стотици хиляди долари за една риба.

3. Olive A5 Wagyu – Рядък диамант в света на месото

Една от най-ексклузивните разновидности на Wagyu е Olive Beef, произведена на малък остров в Япония.

Говедата се хранят с остатъци от маслини — практика, която придава на месото:

  • по-дълбок вкус

  • високо съдържание на полезни мазнини

  • изключителна мекота

Заради огромната рядкост и ограниченото производство, Olive Wagyu често се смята за най-рядкото говеждо месо в света.

4. Jamón Ibérico de Bellota – Кралят на сушените меса

Испанският Jamón Ibérico de Bellota идва от прасета, хранени с жълъди през специален сезон, което придава на месото богат, леко сладък и орехов аромат.

Този деликатес е известен със своята:

  • дълга ферментация

  • сложен ароматен профил

  • почти топяща се структура

Най-високият клас „Bellota 100% Ibérico“ може да достигне над 400–800 долара за бут, а премиум бутове — и повече.

Представиха първия AI готвач в света

5. Екзотични и редки месни деликатеси

В света на лукса място намират и по-редки видове меса, които не са масови, но се ценят високо заради:

  • трудното отглеждане

  • малките количества

  • уникалния вкус

Сред тях попадат:

  • специални разфасовки телешко от редки породи

  • меса от животни, хранени по уникални режими

  • изключително ограничени серии от ферми с традиционни методи

Тези продукти често се предлагат в луксозни ресторанти и се смятат за деликатеси за истински ценители.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM  

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата