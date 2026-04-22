×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1767 BGN
Петрол
98.5 $/барел
Bitcoin
$77,494.2
Последвайте ни
Цената на петрола на ОПЕК спада за шеста поредна сесия

Цената на петрола на ОПЕК спада за шеста поредна сесия

bTV Бизнес екип

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница

Цената на петрола на Организацията на страните износителки на петрол (ОПЕК) вчера се понижи за шеста поредна сесия - до 96,31 долара за барел, съобщи днес на страницата си петролният картел. Петролът на ОПЕК се котира под 97 долара за барел за първи път от 6 март.

Един барел петрол на ОПЕК се продаваше за 97,74 долара в понеделник, припомни БТА. На 27 февруари, преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, петролът на ОПЕК се котираше за 70,07 долара за барел

За определяне на цената на петрола на ОПЕК се използва т. нар. петролна кошница, включваща 12 сорта петрол за износ на страните членки на картела: Сахаран бленд или "Сахарска смес" (Алжир), Джено (Конго), Зафиро (Екваториална Гвинея), Раби лек (Габон), ирански тежък (Иран), Басра лек (Ирак), Кувейт експорт (Кувейт), Ес Сидер (Либия), Бони лек (Нигерия), Лек арабски (Саудитска Арабия), Мурбан (ОАЕ) и Мерей (Венецуела).

Историческият максимум за "кошницата на ОПЕК" е цената от 146,05 долара за барел, отчетена на 19 март 2026 година. Предишният максимум от 140,73 долара за барел бе достигнат на 3 юли 2008 година.

Цената на барел петрол се определя чрез извеждане на средна аритметична величина от котировките към момента на закриване на търговията с всички сортове от "кошницата на ОПЕК" предходния работен ден.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Защо българските онлайн търговци губят клиенти в последната секунда?
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Ипотека без риск: Колко кредит можем да си позволим наистина?
Стефани Боова

Стефани Боова

Как бързо да проверите онлайн коя е вашата изборна секция?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата