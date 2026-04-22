Мога ли да живея под наем без да плащам?

Това е уникална жилищна система

Животът без плащане на наем у нас обикновено води до законно изгонване. Въпреки това по света има няколко начина, чрез които може да обитавате даден апартамент с разрешени споразумения или нови методи за отдаване на жилище. Такъв е и методът „Чонсе“, използван в Южна Корея.

Какво представлява методът?

Наемателите в Сеул често избират между няколко варианта методът „Чонсе“ (Jeonse). Това е уникален модел за отдаване под наем в Корея, при който наемателите плащат голяма еднократна сума депозит вместо месечен наем. Често това е 50–80% от пазарната стойност на имота. По време на договора за наем наемателите плащат само такси за поддръжка. В края на договора наемодателят е длъжен да върне пълния депозит.

Срокът за такъв тип договори обикновено е 2 години с опция за подновяване. Тази система е дълбоко вкоренена в корейския пазар на недвижими имоти и финанси и предлага както възможности, така и рискове. Възниква по време на недостига на жилища в Южна Корея през 60-те и 70-те години на миналия век, пише Weave Living.

Защо е популярен в Корея?

Много корейци предпочитат Чонсе заради дългосрочните му финансови предимства и сигурност:

1. Намалени месечни разходи

Липсата на плащания на наем означава по-ниски разходи за живот и по-голям потенциал за спестявания.

2. Стабилни условия на живот

Договорите обикновено са с продължителност две години, което предпазва наемателите от внезапно изгонване или повишаване на наема.

3. Икономически ефективно за притежателите на капитал

За тези, които разполагат с достатъчно средства, Jeonse може да бъде по-икономичен от плащането на наем във времето, особено на стабилни или развиващи се пазари на жилища.

4. Достъп до системата за заеми

Корейското правителство предлага заеми и застраховка на депозити в Jeonse, за да помогне на наемателите да управляват финансовата тежест и да защитят депозитите си.

Има ли негавити?

Разбира се, има и известни рискове и съображения. Най-голямата бариера е депозитът. В зависимост от местоположението и вида на имота, депозита може да варира от десет милиона вона до няколкостотин милиона корейски вона. централен Сеул депозитите от 500 милиона до 1 милиард вона не са рядкост. Без достъп до заеми от Jeonse, много наематели са обезценени.

Освен това наемодателите са задължени по закон да върнат депозита в края на договора за наем. Ако обаче стойността на имота падне, наемодателят е изправен пред финансови затруднения или имотът е силно ипотекиран, наемателите може да се затруднят да си възстановят депозита. Тези случаи стават все по-чести, особено по време на икономически спадове.

Какви са наемите в Корея?

Жилището е най-значителният разход, когато живеете в Сеул. Средният наем в Сеул варира в зависимост от квартала и вида на договора за наем. Апартамент с 1 спалня в центъра на града струва средно около 1,2 милиона корейски вона (870 долара+), докато студиата (с една стая) струват средно около 730 000 вона (525 долара+) на месец, често с по-високи депозити.