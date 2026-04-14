Цената на основната съставка в Дубайския шоколад скочи рязко

Причината е войната в Иран

След като войната с Иран наруши глобалните вериги за доставки на ключови горива и торове, цените на любимия ядков плод, отглеждан в страната - шамфъстъкът, скочиха най-много за 8 години. Иран е вторият по големина производител на шамфъстък в света. Те се консумират самостоятелно и често са съставка в сладолед, шоколад и напитки. Конфликтът допълнително ограничава предлагането на един вече стегнат пазар в момент, когато потребителското търсене нараства бързо.

Търговията с шамфъстък в страната беше усложнена от санкции и геополитическо напрежение още преди войната, каза Ник Мос, анализатор на пазара на ядки в Expana Markets. По-малкият добив през 2025 г., който не отговори на очакванията, както и прекъсванията на комуникациите през януари по време на репресиите на правителството срещу гражданските вълнения, което затрудни координирането на износа, допълнително ограничиха предлагането.

Избухването на войната в края на февруари допълнително влоши ситуацията, тъй като „допълнително изостри вече ограничената ситуация“ и доведе до намаляване на количествата шамфъстък, които са все по-трудни за доставяне до световните пазари, каза Мос.

Глобалната консумация на шамфъстък скочи рязко, след като шоколадови блокчета, пълни с шамфъстък, известни като „Дубайски шоколад“, станаха вирусни в TikTok и Instagram в края на 2023 г. Тази тенденция значително засили търсенето в Европа, Близкия изток и Азия. Големи хранителни марки, като Häagen-Dazs и Táche, включиха шамфъстък в своите предложения за сладолед и билкови напитки, докато Starbucks допълнително популяризира кафето с вкус на шамфъстък. Според Expana, референтните цени на шамфъстъка в САЩ са се увеличили с около 30 процента през двете години от края на 2023 г.

Според Министерството на земеделието на САЩ, Иран допринася с приблизително една пета от световното производство на шамфъстък и една трета от износа, докато САЩ осигуряват приблизително 40 процента от производството и приблизително половината от световните доставки. С войната с Иран, която ограничава доставките и нарушава търговските потоци, цените на шамфъстъка достигнаха 4,57 долара за паунд през март, най-високата цена от май 2018 г., показват данни на Expana.

Поради войната, от 2 март насам, товародателите започнаха да анулират всички нови резервации за транспорт до Близкия изток - каза Джиана Ранджан Дас, бизнес мениджър за ядливи ядки и бобови растения в американската компания Crown Point Ltd., която снабдява хранителната индустрия с шамфъстък. Според него конфликтът е нарушил и веригите за доставки, включително доставката на шамфъстък до Индия, която годишно внася ядливи ядки на стойност около девет милиарда долара.

Макар че е твърде рано да се прецени дали военните удари са повредили плантациите на Иран, които се намират предимно в североизточната част на страната, логистичните маршрути и транспортните връзки с търговските центрове в Обединените арабски емирства и Турция вече са нарушени, каза Мос. Има опасения относно това колко продукти всъщност ще достигнат до световните пазари, ако конфликтът продължи. Дори клиенти, които обикновено не доставят директно или индиректно от Иран, биха могли да се окажат в по-силна конкуренция за наличните обеми другаде, добави той.

Това може да принуди производителите на храни да повишат цените, да коригират рецептите или да преминат към по-евтини алтернативи. Производителите на закуски често заместват един вид ядки с друг поради цената, но шамфъстъкът като ключова съставка е по-труден за пълно заместване, добави Дас.