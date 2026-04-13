Цената на петрола може да надхвърли 150 долара за барел

Причината е заявката на Тръмп за блокада на Ормузкия проток

Цената на петрола на световния пазар може да надхвърли 150 долара за барел още тази седмица, предположи специалният представител на руския президент за инвестициите и икономическо сътрудничество с други страни - ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, пиш БТА.

Колкото по-дълго остава затворен Ормузкият проток, толкова по-високи ще са цените на петрола и природния газ, толкова по-сериозна ще става кризата в ЕС и Великобритания и толкова по-дълго ще продължи периодът на възстановяване. Цена на петрола над 150 долара може да бъде достигната още тази седмица", написа той в акаунта си в социалната мрежа "Екс".

С това Дмитриев коментира заявката на американския президент Доналд Тръмп за блокада на Ормузкия проток.

Тръмп заяви, че американският флот незабавно ще започне блокада на Ормузкия проток и ще спира всеки съд в международни води, който е платил на Иран такса за преминаване.

Тръмп заяви това в социалната си мрежа „Трут соушъл“ часове след американско-иранските мирни преговори в Исламабад, които завършиха без резултат.