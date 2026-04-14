В тази европейска страна картофите се продават за 0 евро

Секторът е изправен пред сериозно свръхпредлагане, породено от срива в цените

Цената на картофите в Белгия, предназначени за промишлена преработка, е спаднала до 0 евро, сочи ценова оферта на секторната федерация Belgapom. При картофите от основната култура, отглеждани за дългосрочно съхранение, понижението продължава от месеци заради липса на търсене, като през март цената е достигнала едва 10 евро за тон, предават от информационната агенция Belga.

Посочената стойност се отнася за картофи от основната реколта, търгувани на свободния пазар и продавани на големи производители на чипс. Между 70 и 80% от продукцията вече е била обвързана с по-високи договорни цени, докато останалите количества се реализират на свободния пазар.

През последните седмици дори не е била определяна пазарна цена заради липсата на сделки. „Фермерите продадоха картофите си, но на 0 евро“, коментира Кристоф Вермулен, главен изпълнителен директор на Belgapom. По думите му това е по-добър вариант от това продукцията да бъде изорана или унищожена.

Секторът е изправен пред сериозно свръхпредлагане, породено от срива в цените. От Belgapom предупреждават за значителен излишък от картофи за преработка, като много производители разполагат с големи непродадени количества. Натрупаните запаси достигат стотици хиляди тонове, при положение че сезонът на основната реколта все още не е приключил.

В същото време водещите производители на чипс разполагат с достатъчни наличности, а конкуренцията на международните пазари се засилва. Възможностите за алтернативно използване – като преработка във фуражи или биогорива – са ограничени. Не се очаква това развитие да повлияе върху цените на дребно, тъй като става дума за картофи, използвани основно за замразени продукти. По-високи цени се запазват при картофите за директна консумация.