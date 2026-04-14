×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
97.9 $/барел
Bitcoin
$74,387.5
Последвайте ни
1 USD
1.1685 BGN
Петрол
97.9 $/барел
Bitcoin
$74,387.5
В тази европейска страна картофите се продават за 0 евро

В тази европейска страна картофите се продават за 0 евро

bTV Бизнес екип

Секторът е изправен пред сериозно свръхпредлагане, породено от срива в цените

Цената на картофите в Белгия, предназначени за промишлена преработка, е спаднала до 0 евро, сочи ценова оферта на секторната федерация Belgapom. При картофите от основната култура, отглеждани за дългосрочно съхранение, понижението продължава от месеци заради липса на търсене, като през март цената е достигнала едва 10 евро за тон, предават от информационната агенция Belga

Посочената стойност се отнася за картофи от основната реколта, търгувани на свободния пазар и продавани на големи производители на чипс. Между 70 и 80% от продукцията вече е била обвързана с по-високи договорни цени, докато останалите количества се реализират на свободния пазар.

Снимка: iStock

През последните седмици дори не е била определяна пазарна цена заради липсата на сделки. „Фермерите продадоха картофите си, но на 0 евро“, коментира Кристоф Вермулен, главен изпълнителен директор на Belgapom. По думите му това е по-добър вариант от това продукцията да бъде изорана или унищожена.

Секторът е изправен пред сериозно свръхпредлагане, породено от срива в цените. От Belgapom предупреждават за значителен излишък от картофи за преработка, като много производители разполагат с големи непродадени количества. Натрупаните запаси достигат стотици хиляди тонове, при положение че сезонът на основната реколта все още не е приключил.

В същото време водещите производители на чипс разполагат с достатъчни наличности, а конкуренцията на международните пазари се засилва. Възможностите за алтернативно използване – като преработка във фуражи или биогорива – са ограничени. Не се очаква това развитие да повлияе върху цените на дребно, тъй като става дума за картофи, използвани основно за замразени продукти. По-високи цени се запазват при картофите за директна консумация. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Стефани Боова

Стефани Боова

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата