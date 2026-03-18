Азиатски милионери преместват капитала си от Дубай към тези финансови центрове

Напрежението в Близкия изток разклаща представата за Обединените арабски емирства

След ракетните и дронови атаки на Иран срещу Дубай част от богатите инвеститори от Азия започват да прехвърлят капитала си към други финансови центрове, основно Сингапур и Хонконг, за да намалят риска за своите активи, пише Biznis Kurir.

Малко след атаките двама индийски предприемачи, които развиват бизнес в Дубай, са се опитали да прехвърлят по над 100 000 долара от местните си банкови сметки към Сингапур. Първоначално технически проблеми, възникнали след нападенията, са възпрепятствали трансферите, но единият от тях по-късно е успял да премести средствата си чрез друга банка в Обединените арабски емирства.

Нарастващо безпокойство сред инвеститорите

Според консултанти и адвокати от финансовия сектор много други заможни азиатски инвеститори също проучват възможности да преместят активите си от Дубай към регионални финансови центрове като Сингапур и Хонконг. Причината е ескалацията на конфликта между САЩ, Израел и Иран, която поставя под съмнение репутацията на Персийския залив като стабилно и сигурно място за капитал.

През последните години Дубай се превърна в предпочитано място за предприемачи и богати семейства от Азия – особено от Китай – благодарение на благоприятните данъчни условия, стабилната регулаторна среда и бързо развиващата се инфраструктура. Бумът на пазара на недвижими имоти също направи региона привлекателен за инвестиции.

Съмнения относно сигурността

Последните атаки срещу Дубай и Абу Даби обаче разклащат представата за Обединените арабски емирства като напълно сигурна дестинация.

Адвокатът по управление на частно богатство от Сингапур Райън Лин съобщава, че тази седмица шест или седем от неговите клиенти от Дубай са се свързали с него. Всеки от тях управлява активи средно за около 50 милиона долара, а трима вече планират спешно прехвърляне на средства към Сингапур.

От компанията Anderson Global казват, че между 10 и 20 семейни офиса са се обърнали към фирмата с въпроси за преместване на активи от Близкия изток обратно в Сингапур.

"Изчакай и наблюдавай"

Някои експерти обаче смятат, че засега няма масово изтегляне на капитал. Според Друба Джоти Сенгупта, главен изпълнителен директор на WRISE Private Middle East в Дубай, много инвеститори продължават да вярват в дългосрочната стабилност и икономическия потенциал на Обединените арабски емирства.

И централната банка на страната уверява, че банковият и финансовият сектор остава стабилен и функционира нормално.

Големи сингапурски финансови институции също съобщават, че техните клиенти засега внимателно следят ситуацията и предпочитат стратегията "изчакай и наблюдавай".

Въпреки напрежението някои инвеститори продължават да развиват планове за бизнес в Емирствата. Например Джереми Лим от GrandWay Family Office работи по откриването на семеен офис в Абу Даби и заявява, че плановете му ще се променят само ако ОАЕ се включи пряко в конфликта или ако напрежението в региона се изостри допълнително.

