Какво ще се случи с цените на тока след ударите в Близкия изток?

Съвместната атака на Израел и Съединените щати срещу Иран ще окаже влияние върху цените на енергията

Старши министърът на Лий Хсиен Лунг заяви, че съвместната атака на Израел и Съединените щати срещу Иран ще окаже влияние върху цените на енергията и ще засегне дори отдалечени държави като Сингапур. По думите му действията от 28 февруари допълнително засилват глобалната несигурност, което неминуемо ще се отрази върху търговията, инвестициите и икономическата среда в световен мащаб.

Последиците от военните действия и ответния удар на Техеран все още се оценяват, но енергийните пазари вече реагират изключително напрегнато. Съобщенията за прекъснати доставки през Ормузкия проток и временно затворени ключови газови находища в Израел очертават сериозен ценови трус. Още преди да са ясни пълните щети, пазарите калкулират риска от нов шок, предава Investing.com.

Докато при петрола ситуацията е сравнително ясна – около 20% от дневните доставки минават през Персийския залив и евентуална блокада би изстреляла цените нагоре – темата за природния газ остава по-слабо обсъждана. Това показват данни за доставките на петрола от "Daily Sabah". За България обаче именно газът може да се окаже решаващ фактор. Не защото страната е голям потребител, а защото цената му определя колко скъпа ще бъде електроенергията на борсата.

Основният източник на тревога е рискът от прекъсване на катарските доставки на втечнен природен газ. ICIS вече публикува извънредна прогноза, според която цената на газа на нидерландския хъб TTF може да достигне 90 евро/MWh. Това би означавало почти троен скок спрямо нивата от 32 евро/MWh в края на миналата седмица. При подобни стойности разходите на газовите централи се превръщат във водещ фактор за целия пазар по логиката на модела Merit Order, при който цената се определя от най-скъпия необходим източник.

Заради своята гъвкавост газовите мощности често „затварят“ пазара – включват се в пиковите часове, когато търсенето е най-високо. Така при рязко поскъпване на газа нагоре тръгва и цената на цялата електроенергия, независимо дали тя е произведена от ядрени, въглищни или възобновяеми източници. Ако прогнозата за 90 евро/MWh се реализира, борсовата цена на тока може да надхвърли 250 евро/MWh.

Въпреки сравнително диверсифицирания си енергиен микс и бързото навлизане на ВЕИ, България не е изолирана от общия европейски пазар. При ръст на цените в Гърция и Румъния заради недостиг на газ, българската електроенергия ще бъде насочена към износ. Дори въглищните централи да работят на максимум, за да компенсират липсата на газови мощности в региона, бизнесът у нас ще усети ефекта незабавно, тъй като купува ток директно от борсата. Това ще повиши производствените разходи в редица сектори – от храни до метали и химическа индустрия.

