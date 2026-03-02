Гръцки танкер е сред четирите кораба, атакувани в близост до Ормузкия проток

Към момента няма данни за жертви или сериозни щети

Гръцкият танкер „Оушън Електра“ е бил нападнат от дрон или ракета до Ормузкия проток, заедно с още три кораба. Към момента няма данни за жертви или сериозни щети. Навигационни приложения показват, че танкерът се е насочил към пристанище Ал-Хамрия в Дубай, предава БГНЕС.

Снимка: Reuters

Сред другите атакувани кораби е „МКД Вайон“, който беше ударен около обяд край Оман, при което загина член на екипажа в машинното отделение. Испанският танкер „Херкулес Стар“ също беше атакуван на 20 морски мили от бреговете на Обединените арабски емирства, но няма допълнителна информация за инцидента.

Танкерът „Скайлайт“, под флага на Палау, бе ударен на 5 морски мили от бреговете на Оман, като има вероятност той да е бил поразен от американски сили. Корабът е бил в американския санкционен списък като подозрителен за наблюдение на движението в Ормузкия проток от името на Иранските революционни гвардии. Членовете на екипажа напуснаха кораба, като четирима от тях са ранени.

В отговор на увеличената опасност корабоплавателната компания Маерск е спряла преминаването на своите съдове през Ормузкия проток. Международната морска организация също съветва всички кораби да избягват засегнатия район. Гръцкото министерство на корабоплаването издаде препоръка в събота корабите под гръцки флаг да проявяват повишена бдителност и да избягват преминаването през Персийския залив, Оманския залив и Ормузкия проток.

