Зачестяват финансовите измами с AI – за какво трябва да внимавате?

Престъпниците вече използват технологии за генериране на съдържание, способни да имитират гласове на близки, банкови служители или публични личности

Онлайн финансовите измами навлизат в нов етап на развитие благодарение на изкуствения интелект, който позволява на престъпниците да създават все по-реалистични фалшиви съобщения, профили, гласове и видеоклипове. Това се отбелязва в актуален информационен материал на европейските надзорни органи – Европейския банков орган (ЕБО), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) и Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), информира Комисията за финансов надзор (КФН), която е част от ЕОЦКП.

Документът има за цел да повиши обществената осведоменост за нарастващата заплаха от подобни измами, предава БТА. Престъпниците вече използват технологии за генериране на съдържание, способни да имитират гласове на близки, банкови служители или публични личности. Те често осъществяват контакт чрез социални мрежи, приложения за съобщения, имейли или неочаквани телефонни обаждания.

Снимка: iStock

Сред най-често срещаните предупредителни сигнали са обещания за бърза печалба, спешни искания за пари или лични данни, подозрителни линкове, както и искания за инсталиране на приложения или предоставяне на достъп до устройство. Експертите подчертават, че легитимните компании никога не изискват пароли, ПИН кодове или банкови данни чрез съобщения или телефонни разговори.

Докладът посочва няколко основни типа онлайн измами: представяне за друг човек чрез технологии като deepfake; фишинг и социално инженерство; инвестиционни и застрахователни схеми с фалшиви оферти; романтични измами чрез социални мрежи; както и измамни оферти за покупки извън официални платформи.

За какво да внимавате?

Експертите съветват потребителите винаги да проверяват източника на съобщенията, да не отварят непоискани линкове, да използват силни пароли и многофакторна защита. Семействата могат да въведат тайна безопасна дума за потвърждение на самоличност при съмнителни обаждания.

Ако човек стане жертва на измама, трябва веднага да прекрати контакт с извършителя, да се свърже с банката си, да смени паролите си и да подаде сигнал до полицията или съответния финансов регулатор. Специалистите предупреждават за „измами за възстановяване“, при които престъпници се представят за институции и обещават връщане на загубени средства срещу такса, което обикновено води до нови загуби.

