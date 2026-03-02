Корабоплавателни компании налагат такси за военен риск в Близкия изток

Международните оператори пренасочват корабите си

Водещи контейнерни корабоплавателни компании въведоха такси за военен риск за товари, които пристигат или заминават от Близкия изток, цитира БТА. Решението идва след като компаниите пренасочиха част от маршрутите си между Азия, Европа и САЩ, за да избегнат преминаването през засегнатия регион.

Френската Се Ем А Се Же Ем (CMA CGM), третият по големина контейнерен превозвач в света, обяви, че от понеделник и до второ нареждане ще прилага „извънредна такса за конфликт“ за курсове, превозващи товари до или от редица държави в Близкия изток и Северна Африка.

Снимка: iStock

Петата по големина корабоплавателна група – германската „Хапаг-Лойд“ (Hapag-Lloyd), също въведе такса за военен риск за товари до или от Персийския залив. Компанията обяви, че прекратява превозите си през Ормузкия проток, считано от вчера.

Според последните данни, Hapag-Lloyd налага такса за военен риск (WRS) от 1 500 долара за стандартен контейнер и 3 500 долара за специализирани контейнери или рефрижератори за товари в Горен, Арабски и Персийски залив. CMA CGM прилага „извънредна такса за конфликт“ от 2 000 долара за 20-футови сухи контейнери, 3 000 долара за 40-футови контейнери и 4 000 долара за рефрижератори за доставки до/от региона на Персийския залив и Червено море, включително Ирак, Бахрейн, Кувейт, Оман, ОАЕ и Саудитска Арабия, , според информация на Hapag-Lloyd.

Международните оператори, сред които Maersk и CMA CGM, пренасочват корабите си около нос Добра надежда, за да избегнат Суецкия канал и Червено море. Вследствие на това разходите за застраховка на корабоплаването рязко нараснаха, като някои застрахователи вече отказват покритие за съдове, влизащи в Персийския залив.

