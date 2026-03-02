Цените на бензина у нас с 1% по-високи заради поскъпването на петрола

10 дни скъп петрол са достатъчни за по-голямо поскъпване на горивата у нас

Към момента в България се отчита леко повишение на цените на бензина и дизела – около 1%. Причината е поскъпването на суровия петрол на международните пазари с около 7–8% през последния месец. Това обясни пред БНР Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

По думите му при 8-9% ръст в цената на суровия петрол бензинът поскъпва с около 1%, а дизелът с около 1,5%.

Ще има ли по-сериозно поскъпване?

По-нататъшното развитие на цените зависи основно от конфликта около Иран и ситуацията в Ормузкия проток.

„Какво ще стане оттук насетне, зависи изцяло от това как ще се развият нещата около конфликта в Иран. Трябва да видим дали ще бъде затворен Ормузкият проток, практически той е затворен и в момента. Към момента виждаме, че корабите стоят от двете страни на пролива и не преминават. По отношение на природния газ (около 20% от световната търговия на газ преминава от там) ситуацията също е тревожна. Важно е колко време този конфликт ще продължи. Ако той наистина продължи около 4 седмици, това наистина може да има по-сериозно отражение на цените на суровия петрол", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

В момента корабният трафик там е силно затруднен. Част от петрола може да бъде пренасочен по тръбопроводи (до около половината от обемите), но при природния газ липсва алтернатива за компенсиране на доставките. Ако конфликтът продължи около месец, е възможно да има по-сериозен натиск върху световните цени на петрола, което би се отразило и на българския пазар.

Има ли риск за България?

Снимка: iStock

Към момента няма проблем със снабдяването на българската рафинерия на „Лукойл“. По думите на Бенчев ситуацията е спокойна. България разполага със запаси. Част от тях могат да се съхраняват и на територията на ЕС съгласно европейските директиви. Липсващи количества могат да бъдат компенсирани

Към момента няма риск от недостиг на горива в страната.

Кога международната цена се отразява на колонката?

За да се усети по-сериозно повишение на цените по бензиностанциите, високата цена на петрола трябва да се задържи поне 10–14 дни.

„Около 10-14 дни трябва да се задържи висока цена, за да се отрази това на колонката, поясни Бенчев. Засега увеличението остава ограничено. Ако обаче напрежението се задълбочи или бъдат засегнати и тръбопроводите, пазарите може да реагират по-рязко.

Какво става с природния газ?

При газа ситуацията е по-чувствителна. Част от световните доставки минават през Ормузкия проток и не могат лесно да се заместят. Студеното време през последните седмици вече оказва натиск върху цените. Възможно е да има допълнително поскъпване, но към момента няма конкретни прогнози за стойностите.

Какво трябва да знаят българските потребители?

Снимка: Getty Images/iStock

Към момента има леко поскъпване (1–1,5%), но няма проблем със снабдяването в България. Резервите са осигурени. По-сериозен скок е възможен само при продължителна ескалация на конфликта. Към този момент пазарът у нас остава стабилен и под контрол.

