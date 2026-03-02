×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1805 BGN
Петрол
76.52 $/барел
Bitcoin
$66,671.4
Последвайте ни
1 USD
1.1805 BGN
Петрол
76.52 $/барел
Bitcoin
$66,671.4
БГ Бизнес Цените на бензина у нас с 1% по-високи заради поскъпването на петрола

Цените на бензина у нас с 1% по-високи заради поскъпването на петрола

bTV Бизнес екип

10 дни скъп петрол са достатъчни за по-голямо поскъпване на горивата у нас

Към момента в България се отчита леко повишение на цените на бензина и дизела – около 1%. Причината е поскъпването на суровия петрол на международните пазари с около 7–8% през последния месец. Това обясни пред БНР Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

По думите му при 8-9% ръст в цената на суровия петрол бензинът поскъпва с около 1%, а дизелът с около 1,5%.

Ще има ли по-сериозно поскъпване?

По-нататъшното развитие на цените зависи основно от конфликта около Иран и ситуацията в Ормузкия проток.

„Какво ще стане оттук насетне, зависи изцяло от това как ще се развият нещата около конфликта в Иран. Трябва да видим дали ще бъде затворен Ормузкият проток, практически той е затворен и в момента. Към момента виждаме, че корабите стоят от двете страни на пролива и не преминават. По отношение на природния газ (около 20% от световната търговия на газ преминава от там) ситуацията също е тревожна. Важно е колко време този конфликт ще продължи. Ако той наистина продължи около 4 седмици, това наистина може да има по-сериозно отражение на цените на суровия петрол", коментира той в интервю за предаването "Преди всички".

В момента корабният трафик там е силно затруднен. Част от петрола може да бъде пренасочен по тръбопроводи (до около половината от обемите), но при природния газ липсва алтернатива за компенсиране на доставките. Ако конфликтът продължи около месец, е възможно да има по-сериозен натиск върху световните цени на петрола, което би се отразило и на българския пазар.

Какво ще се случи с цените на тока след ударите в Близкия изток?

Има ли риск за България?

Снимка: iStock

Към момента няма проблем със снабдяването на българската рафинерия на „Лукойл“. По думите на Бенчев ситуацията е спокойна. България разполага със запаси. Част от тях могат да се съхраняват и на територията на ЕС съгласно европейските директиви. Липсващи количества могат да бъдат компенсирани

Към момента няма риск от недостиг на горива в страната.

Кога международната цена се отразява на колонката?

За да се усети по-сериозно повишение на цените по бензиностанциите, високата цена на петрола трябва да се задържи поне 10–14 дни.

Около 10-14 дни трябва да се задържи висока цена, за да се отрази това на колонката, поясни Бенчев. Засега увеличението остава ограничено. Ако обаче напрежението се задълбочи или бъдат засегнати и тръбопроводите, пазарите може да реагират по-рязко.

Какво става с природния газ?

При газа ситуацията е по-чувствителна. Част от световните доставки минават през Ормузкия проток и не могат лесно да се заместят. Студеното време през последните седмици вече оказва натиск върху цените. Възможно е да има допълнително поскъпване, но към момента няма конкретни прогнози за стойностите.

Арсеналът на Иран: Каква е ракетната програма на страната?

Какво трябва да знаят българските потребители?

Снимка: Getty Images/iStock

Към момента има леко поскъпване (1–1,5%), но няма проблем със снабдяването в България. Резервите са осигурени. По-сериозен скок е възможен само при продължителна ескалация на конфликта. Към този момент пазарът у нас остава стабилен и под контрол.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата