„Пазарът не е паникьосан“: Петролът скочи след атака край Ормузки проток

Цената ще надхвърли ли 100 долара?

Ново повишение на цените на петрола на световните пазари, след като най-малко три кораба бяха атакувани близо до Ормузкия проток. Иран продължава да нанася удари в Близкия изток в отговор на продължаващите атаки от старана на САЩ, пише BBC.

Цените на петрола

В ранната търговия в Азия в понеделник световните цени на петрола скочиха с повече от 10%, преди тези печалби да се забавят през сутринта.

Цената на суровия петрол Brent се повиши с над 8% до 78,72 долара за барел, докато цената на петрола, търгуван в САЩ, се повиши с около 7,6% до 72,20 долара.

„Пазарът не е паникьосан“, каза пред BBC Сол Кавоник, ръководител на енергийните изследвания в MST Marquee.

„Има повече яснота, че досега инфраструктурата за транспорт и производство на петрол не е била основна цел от никоя страна“, добави той.

Пазарът ще следи за признаци, че трафикът през Ормузкия проток се завръща, което би довело до повторен спад на цените на петрола. Но някои анализатори предупреждават, че цената може да надхвърли 100 долара в случай на продължителен конфликт.

В неделя групата страни производителки на петрол от ОПЕК+ се съгласи да увеличи производството си с 206 000 барела на ден, за да помогне за смекчаване на евентуално покачване на цените, но някои експерти се съмняват, че това би помогнало особено.

Иран и Израел предприеха нови въздушни атаки взаимни в неделя, след като американско-израелски удари убиха върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей в събота и предизвикаха ответни удари срещу няколко страни в Близкия изток.

Съобщени са стачки в Дубай (ОАЕ), столицата на Катар Доха, Бахрейн и Кувейт.

