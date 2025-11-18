Американският петролен гигант Chevron проучва опции за купуване на активи на "Лукойл"

САЩ наложиха миналия месец санкции на "Лукойл" и "Роснефт"

Американският петролен гигант Chevron проучва възможности за купуване на глобални активи на санкционираната руска петролна компания "Лукойл"- това са съобщили днес пред Reuters пет информирани източника.

Американското министерство на финансите даде миналата седмица разрешение на потенциални купувачи да водят разговори с "Лукойл" относно чуждестранните ѝ активи. Chevron би се присъединил към Carlyle (Карлайл) и други компании в надпреварата за портфолиото на "Лукойл", оценявано на най-малко 20 милиарда долара, предаде БНР.

САЩ наложиха миналия месец санкции на двете най-големи руски петролни компании — "Лукойл" и "Роснефт".

Според петте източника Chevron проучва възможността да купи активи на "Лукойл" в региони, където интересите на двете компании съвпадат, вместо да придобие цялото портфолио. Източниците пожелаха анонимност, тъй като нямат право да говорят пред медиите. Интересът на Chevron не е бил съобщаван публично досега.

От Chevron заявиха, че компанията спазва всички приложими закони и разпоредби и не коментира търговски въпроси.

"Лукойл" добива около 2 на сто от глобалния петрол на местна почва и в чужбина и съобщи, че търси купувачи за международните си активи, които произвеждат около 0,5 на сто от световния петрол и се оценяват на около 22 милиарда долара според документи от 2024 г.

Американският частен инвестиционен гигант Carlyle също проучва възможности да закупи чуждестранните активи на "Лукойл", казаха източници пред Ройтерс миналата седмица.

"Лукойл" има три рафинерии в Европа, дялове в петролни находища в Казахстан, Узбекистан, Ирак, Мексико, Гана, Египет и Нигерия, както и стотици бензиностанции по света, включително и в САЩ.

Компанията притежава 13,5 на сто от находището "Карачаганак" и 5 на сто от находището "Тенгиз" в Казахстан, в които акционери са Chevron, Exxon Mobil, Eni и Shell.

Тези находища са основен източник на суров петрол за Каспийския тръбопроводен консорциум (CPC) който транспортира повече от 1,6 милиона барела на ден — около 1,5 на сто от световното търсене — към международните пазари през Русия.

"Лукойл" има и дял в нигерийския офшорен лиценз OML-140, който се оперира от Chevron.

Компанията също така управлява проекта "Западна Курна -2" в Ирак, докато Exxon Mobil дълги години беше оператор на съседния проект "Западна Курна -1", преди да се изтегли миналата година.

