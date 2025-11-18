BGN → EUR
Британският монетен двор пусна специална монета в чест на Фреди Меркюри

Британският монетен двор пусна специална монета в чест на Фреди Меркюри

bTV Бизнес екип

Певецът умира на 45 години през 1991 г.

Кралският монетен двор на Великобритания представи нова монета, посветена на Фреди Меркюри, по случай 40 години от легендарното му участие на концерта Live Aid през 1985 г., съобщава Асошиейтед прес. Дизайнът изобразява фронтмена на Queen в характерната му поза с отметната назад глава и микрофон в ръка, уловен в момент на изпълнение. Музикалният мотив по ръба на монетата символично отбелязва впечатляващия му вокален диапазон от четири октави, предава БТА.

Първата монета е била изсечена миналата седмица от сестрата на Меркюри, Кашмира Булсара, в Кралския монетен двор в Уелс. Тя споделя, че тъй като Фреди е починал млад, не е имал възможност да бъде удостоен с кралско признание за приноса си към музиката, и затова подобна монета е едновременно трогателна и напълно заслужена.

Цената на биткойна падна под 90 хил. долара за първи път от седем месеца

Булсара подчертава, че монетата отлично улавя неговата страст и радостта, която е носил на милиони слушатели по света. Тя допълва, че дизайнът е впечатляващ и успява да пресъздаде една от най-разпознаваемите иконични пози на Фреди. Тази година се отбелязва и 40-годишнината от излизането на соловия студиен албум на Меркюри Mr Bad Guy. Певецът умира на 45 години през 1991 г., само ден след като публично разкрива, че е ХИВ позитивен.

Снимка: https://www.royalmint.com/shop/limited-editions/music-legends/freddie-mercury/

Кралският монетен двор вече е посвещавал специални монети и на други музикални легенди, сред които Дейвид Боуи, Джордж Майкъл, Шърли Беси и Пол Маккартни. Новите монети ще бъдат предлагани на уебсайта на институцията, като цените започват от 18,50 британски лири за петпаундова монета, която все още не е в обръщение, докато подобно златно издание от 2 унции достига 9 350 лири.

Институцията също така обяви, че ще дари специално златно копие от монетата на Mercury Phoenix Trust благотворителна организация, основана в памет на Меркюри, която подпомага хора, живеещи със СПИН и ХИВ.

