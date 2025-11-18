Българският еднорог Shelly доказва, че умният дом има глобално бъдеще

Компанията е представена на над 100 пазара по света

За компанията оценката „еднорог“ означава, че е направила следващата важна крачка в своя успех и показва голямото доверие на инвеститорите, които още в самото начало, през 2015 г., са повярвали в нея и я подкрепят вече почти десет години. Това е резултат от усилията, които е положила компанията, от иновациите, които е внедрила на пазара, и отразява доверието на всички, които са повярвали в нея.

Това заяви пред bTV Бизнес Новините Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на Shelly Group – втората българска компания с пазарна капитализация над 1 милиард долара. Shelly е специализирана в производството на иновативни IoT решения и смарт технологии за сгради, които превръщат дома в интелигентна, сигурна и енергийно ефективна среда.

Снимка: Shelly Group

Компанията е представена на 130 пазара по света, като основният фокус остава върху Европа – Германия, Австрия, Швейцария, Италия и Великобритания.

„Китай играе ключова роля в производството на нашите продукти, но винаги обмисляме диверсификация и възможност за производство извън Китай. В момента условията в Китай са най-изгодни по отношение на цена и качество“, обясни Димитров.

Основната стратегия на компанията, допълни той, е поддържане на ефективност и конкурентоспособност, като се запазва гъвкавост при избора на партньори. Това осигурява стабилност и създава възможности за разширяване при необходимост.

„Shelly трябва да продължи да създава нови продукти и да внедрява иновации, за да оправдае доверието на инвеститорите. Основната цел е да се доставят устойчиви резултати и постоянен растеж. Компанията остава фокусирана върху умния дом, където виждаме най-голям потенциал и растящ пазар. Важното е да се поддържа концентрация върху съществуващия пазар и върху технологиите, които правят домовете по-умни и ефективни“, подчерта Димитров.

По думите му умният дом остава секторът с най-голям потенциал.

„България е добър пазар, който постепенно узрява за този тип продукти. Хората търсят подобряване на комфорта и сигурността в жилищата, както и възможности за спестяване на електроенергия и вода. Интересът расте постоянно, защото все повече домакинства искат да автоматизират и да свържат електроуредите си. Това създава условия за устойчив растеж на компанията и за въвеждане на нови решения, ориентирани към потребителите“, поясни той.

Относно финансовите и политически рискове, Димитров уточни, че компанията разполага с отдел, който непрекъснато оценява потенциалните опасности.

„Директни финансови рискове не виждаме, а ако има някакви, те са по-скоро глобални политически, отколкото свързани с България“, посочи той.

Компанията използва обратна връзка от потребителите за приоритизиране на новите продукти, съчетавайки ежедневната комуникация с анализ на компонентите и технологиите, които са доказали ефективността си.

„Тези два фактора ни дават достатъчно информация, за да решим какъв е следващият продукт, към който да се концентрираме“, обясни Димитров.

По отношение на изкуствения интелект, той подчерта, че ролята му засега е подпомагаща.

„AI не е интелект, а мощни компютърни програми, които могат да ускорят сложни процеси, като използват информация от целия свят. За нас основната полза е повишаване на ефективността на всеки служител и улесняване на сложни задачи“, каза Димитров.

