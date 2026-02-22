Селото в Европа е построено върху 23 водопада

Колко семейства живеят в „скритото“ село?

Водата идва от реките Слуничица и Корана и е довела до образуването на около 23 миниатюрни водопада, интегрирани сред сградите. Поради изключителната си природна красота и вековните исторически мелници, градът е под закрилата на Държавната дирекция за културно-историческо наследство, пише Daily Express.

Растоке е известно с механичните си водни мелници – в разцвета си са се намирали 22 мелници. Селото е известно и с атрактивната си архитектура, с уникална комбинация от сгради в стилове от XVII до XIX век.

Колко семейства живеят в „скритото“ село?

Освен че днес е скрита и красива туристическа дестинация, селото има и историческо значение. Поради местоположението си до главен път, то е служило като център за различни видове търговия, включително купувачи, търговци и търговци на добитък.

Градът е бил сериозно повреден по време на Войната за независимост през 90-те години на миналия век. Въпреки това, той е реновиран и възстановен до предишната си слава с помощта на хърватското Министерство на развитието и възстановяването. Днес той е дом на около 30 домакинства, които планират да ремонтират водните мелници и да ги превърнат в бизнес.

Посетители от цял ​​свят са дошли да се насладят на спокойствието на водопадите в селото, като един потребител на TripAdvisor го нарича „прекрасна комбинация от сгради и природа“.

Друг турист призна, че го е открил преди 20 години и оттогава е очарован: „Едно от любимите ни места в света.“ А трети добави: „Абсолютно очарователно, с множество потоци, виещи се през сградите. Имахме и късмета да видим въжеиграч по въже покрай реката. Ако сте в района, определено си заслужава да го посетите.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN