Как лизинговият пазар на автомобили чупи рекорди

Как се развива лизинговият пазар у нас?

Лизинговият пазар в България продължава да се разширява устойчиво, според най-новия отчет на Българската народна банка (БНБ) за третото тримесечие на годината. Общият размер на вземанията по финансов и оперативен лизинг достига 7,275 млрд. лева, което представлява 10,5% ръст на годишна база и 2,5% увеличение спрямо края на юни. Така лизинговият сектор вече формира 3,3% от прогнозния БВП, отбелязват от БНБ.

Финансовият лизинг доминира с близо 95% от пазара

Основна двигателна сила на пазара остава финансовият лизинг. Вземанията по този вид финансиране достигат 6,880 млрд. лева, което означава годишен ръст от 10,5% и увеличение от 2,7% спрямо предходното тримесечие. Делът му в общия пазар се запазва на 94,6%, което потвърждава водещата роля на финансовия лизинг в сектора.

Сключените нови договори само през третото тримесечие възлизат на 921,8 млн. лева, или 16,7% повече спрямо същия период на предходната година. Според БНБ това отразява засиленото търсене на финансиране за придобиване на дълготрайни активи.

Леките автомобили

Най-бързо развиващият се сегмент е финансовият лизинг на леки автомобили. Вземанията тук достигат 3,741 млрд. лева, което представлява 20% ръст на годишна база и 4,6% увеличение спрямо юни. Така този сегмент вече държи 54,4% от общия пазар – над половината от новия бизнес на лизинговите компании.

При товарните и лекотоварните автомобили темповете са по-умерени – вземанията са 1,448 млрд. лева, или 2,4% ръст за година.

Сегментът „машини и индустриално оборудване“ достига 1,501 млрд. лева, нараствайки с 1,7% на годишна база.

Домакинствата засилват присъствието си

Структурата на клиентите също се променя, посочват от БНБ. Вземанията от нефинансови предприятия достигат 5,148 млрд. лева, но делът им намалява до 74,8%, спрямо 77,9% преди година.

За сметка на това домакинствата и НТООД увеличават своята активност: техните вземания нарастват до 1,706 млрд. лева, което представлява впечатляващ 25,9% ръст на годишна база. Делът им в общия лизингов портфейл вече е 24,8%, при 21,8% година по-рано.

Оперативният лизинг също бележи подем

Макар и значително по-малък като обем, оперативният лизинг продължава да расте плавно. В края на септември вземанията възлизат на 394,8 млн. лева, което е 11,5% годишен ръст, отчита БНБ.

