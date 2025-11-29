Акциите се трупат: Как Китай може да срине цените на петрола

Къде всъщност отива излишният петрол?

През последните седмици интернет пространството се изпълни със съмнения относно прогнозите за предстоящо свръхпредлагане на петрол. Много анализатори поставят под въпрос данните, според които през 2025–2026 г. запасите от суров петрол ще нараснат рязко и ще окарат натиск върху цените.

Прогнозите на МАЕ и появилите се съмнения

Международната агенция по енергетика (МАЕ) очаква увеличаване на глобалните запаси с около 800 милиона барела тази година и 1,2 милиарда барела през следващата. Въпреки това значителна част от прогнозираното увеличение все още не се вижда в наличните данни, пише Forbes.

Предположението на МАЕ включва и стабилно производство от страна на ОПЕК в периода юни 2025 – края на 2026 г. На тази база прогнозите сочат сериозен пазарен излишък, който вече оказва влияние върху цените.

Обществените реакции

Прогнозите на МАЕ предизвикаха остри реакции:

Критики към МАЕ – обвинения в некомпетентност или пристрастност.

– обвинения в некомпетентност или пристрастност. Съмнения в данните за запасите – някои коментатори твърдят, че липсата на значимо увеличаване на складовите наличности означава, че пазарът е по-стегнат, отколкото МАЕ оценява.

– някои коментатори твърдят, че липсата на значимо увеличаване на складовите наличности означава, че пазарът е по-стегнат, отколкото МАЕ оценява. Исторически грешки – действително МАЕ често е подценявала търсенето в страни извън ОИСР, където статистиката е по-несигурна.

Но слабостите в прогнозите важат за всички институции – включително EIA, ОПЕК и независимите анализатори. Пристрастията са сложни, а МАЕ е давала и предупреждения за повишение на цените в миналото. Затова сегашната ѝ позиция не е задължително необективна.

Защо данните за запасите изглеждат странно?

Макар че прогнозите за 2024 г. съвпадат сравнително добре с наблюдаваните промени, от началото на 2025 г. възниква разминаване. Очакваното увеличение на запасите е около 500 млн. барела за първата половина на годината или 1,5 млн. барела на ден. Реално обаче отчитаното увеличаване е приблизително 0,5 млн. барела на ден.

Къде се „губи“ петролът? В Китай.

Данните за запасите извън ОИСР не са включени в тези изчисления. Като се има предвид, че половината от световното потребление идва от страни извън блока, логично е част от излишъка да се натрупва там.

И именно това се случва. Според МАЕ китайските държавни запаси са нараснали със 110 млн. барела за периода април–август (над 700 хил. барела/ден).

Данните на EIA дори показват 900 хил. барела/ден от януари до август. Това развитие напълно обяснява разминаването, без да е необходимо да се приема, че глобалното търсене е подценено.

Какво означава това за бъдещето на пазара?

Дори ако МАЕ подценява търсенето с около 1 млн. барела на ден, моделите ѝ все пак предвиждат пазарен излишък от над 2 млн. барела на ден до 2026 г. При нормални обстоятелства това би довело до значително увеличаване на запасите в ОИСР и натиск върху цените.

Защо китайските покупки са решаващи?

Китай натрупва запаси поради няколко възможни мотива - увеличаващ се внос, който изисква по-високи запаси за сигурнос и рискове от санкции срещу Русия – основен доставчик. Има и опасения от политическо ембарго, произтичащо от международни конфликти или от променливата външна политика на САЩ.

Проблемът е, че китайската политика за стратегически запаси е непрозрачна. Нито целевото ниво на резервите е известно, нито кога и защо Пекин решава да увеличава или спира покупките. Затова бъдещите покупки са трудни за прогнозиране.

Какво може да разклати пазара?

Едно внезапно спиране на китайските покупки от около 1 млн. барела на ден може да доведе до огромни излишъци на пазара. В такъв сценарий предлагането може да надхвърли търсенето още по-осезаемо, запасите в ОИСР могат да започнат да растат „като наводнение“ и цените биха се сринали. ОПЕК+ би била принудена да се намеси с нови съкращения.

