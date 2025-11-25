Москва и Пекин обсъждат увеличаване на износа на руски петрол за Китай

Китай и Индия са основните купувачи на руски петрол от началото на войната в Украйна

Москва и Пекин обсъждат начини за разширяване на износа на руски петрол за Китай, заяви във вторник руският вицепремиер Александър Новак, предаде Reuters.



Китай и Индия са се превърнали в основните купувачи на руски петрол от началото на военната кампания на Русия в Украйна през февруари 2022 г. Китай внася приблизително 1,4 милиона барела руски петрол на ден по море и приблизително 900 000 барела руски петрол на ден по тръбопроводи.

Миналия месец Съединените щати въведоха санкции срещу двата най-големи производителя на петрол в Русия, "Роснефт" и "Лукойл".

Руският президент Владимир Путин омаловажи санкциите като неприятелски акт, заявявайки, че те няма да повлияят значително на руската икономика и подчертавайки значението на Русия за световния пазар.



Има обаче противоречиви съобщения за перспективите за доставките на руски петрол за Китай и Индия, като общият износ на суров петрол от Русия е относително стабилен досега, предаде БНР.

Александър Новак заяви на китайско-руски бизнес форум в Пекин, че Русия обсъжда с китайските си партньори възможностите за разширяване на износа на петрол за Китай.



Той спомена, че междуправителствените споразумения предвиждат възможност за удължаване на условията за доставка на петрол за Китай през Казахстан за 10 години до 2033 г.

