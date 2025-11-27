BGN → EUR
= 0.511292 EUR
1 USD
1.68941 BGN
Петрол
61.64 $/барел
Bitcoin
$91,572.8
Последвайте ни
1 USD
1.68941 BGN
Петрол
61.64 $/барел
Bitcoin
$91,572.8
Свят Отстъпката в цената на руския петрол „Уралс“ нарасна до 23% през ноември

Отстъпката в цената на руския петрол „Уралс“ нарасна до 23% през ноември

bTV Бизнес екип

От банковия регулатор посочват още, че средният добив на руски петрол е бил 8,995 милиона барела дневно

Ценовата отстъпка на руския петрол Уралс спрямо международния бенчмарк Брент се е разширила до 23% през ноември, което представлява увеличение с шест процентни пункта за месеца, съобщава Руската централна банка, предава БНР.

Снимка: bTV

Макар отстъпките да не са толкова значителни, колкото тези непосредствено след първата вълна западни санкции през 2022 г. след руското нахлуване в Украйна, те все пак показват засилващия се натиск върху приходите на Русия от петрол ключов източник за финансирането на московския бюджет, отбелязва агенцията.

Съединените щати наложиха миналия месец нови строги ограничения върху руските петролни компании Лукойл“ и Роснефт“, което допълнително е оказало влияние за разширяването на отстъпката на Уралс спрямо сорта Брент.

Централната банка уточнява, че през второто и третото тримесечие отстъпката е била около 15%, а през октомври се е покачила до 17%. Според изчисления на Ройтерс руските приходи от петрол и газ може да се свият с 35% през ноември заради по-ниските цени на петрола и поскъпването на рублата спрямо долара.

Газът в Европа поевтиня под 30 евро за мегаватчас за пръв път от 6 месеца

От банковия регулатор посочват още, че средният добив на руски петрол е бил 8,995 милиона барела дневно през второто тримесечие и се е покачил до 9,38 милиона барела дневно към октомври, след като ОПЕК+ започна постепенно да отменя по-ранните доброволни съкращения на производството.

Въпреки санкционния натиск, руският износ на петрол от западните пристанища остава близо до най-високите си нива подпомогнат от производствените квоти на ОПЕК+ и от прекъсвания в работата на някои руски рафинерии вследствие на украински атаки с дронове.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата