Отстъпката в цената на руския петрол „Уралс“ нарасна до 23% през ноември

Ценовата отстъпка на руския петрол Уралс спрямо международния бенчмарк Брент се е разширила до 23% през ноември, което представлява увеличение с шест процентни пункта за месеца, съобщава Руската централна банка, предава БНР.

Макар отстъпките да не са толкова значителни, колкото тези непосредствено след първата вълна западни санкции през 2022 г. след руското нахлуване в Украйна, те все пак показват засилващия се натиск върху приходите на Русия от петрол – ключов източник за финансирането на московския бюджет, отбелязва агенцията.

Съединените щати наложиха миналия месец нови строги ограничения върху руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, което допълнително е оказало влияние за разширяването на отстъпката на Уралс спрямо сорта Брент.

Централната банка уточнява, че през второто и третото тримесечие отстъпката е била около 15%, а през октомври се е покачила до 17%. Според изчисления на Ройтерс руските приходи от петрол и газ може да се свият с 35% през ноември заради по-ниските цени на петрола и поскъпването на рублата спрямо долара.

От банковия регулатор посочват още, че средният добив на руски петрол е бил 8,995 милиона барела дневно през второто тримесечие и се е покачил до 9,38 милиона барела дневно към октомври, след като ОПЕК+ започна постепенно да отменя по-ранните доброволни съкращения на производството.

Въпреки санкционния натиск, руският износ на петрол от западните пристанища остава близо до най-високите си нива – подпомогнат от производствените квоти на ОПЕК+ и от прекъсвания в работата на някои руски рафинерии вследствие на украински атаки с дронове.

