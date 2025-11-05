Морган Стенли с прогноза за петрола през 2026 г.

Членовете на ОПЕК+ решиха да увеличат производството със 137 000 барела на ден през декември

Морган Стенли повиши прогнозата си за цената на суровия петрол Brent за 2026 г. до 60 долара за барел от 57,50 долара, след решението на ОПЕК+ да спре увеличаването на производството за първите три месеца на следващата година.

Това беше първата ревизия на прогнозата им за цената на петрола след срещата на групата производители на петрол в неделя, на която беше отбелязано и последното увеличение на производството от 137 000 барела на ден за декември.

Инвестиционните банки бързо преразгледаха прогнозите си за международните бенчмаркови цени на петрола след почти всяка среща на ОПЕК+, като ревизиите винаги бяха надолу, поради очакванията за пренасищане с доставки, което ще се появи тази година и ще продължи през 2026 г., пише македонският сайт Pari.

Цените на петрола се повишиха умерено в ранната азиатска търговия в понеделник, след като ОПЕК+ избра ограничено увеличение на производството през декември и отложи по-нататъшното увеличение до първото тримесечие на 2026 г., сигнализирайки за предпазливост на фона на несигурността на търсенето.

Към момента на писане на статията, Brent се търгуваше с 0.54% по-високо на 65.12 долара за барел, докато West Texas Intermediate се търгуваше на 61.33 долара, което е с 0.57% повече от предишното му затваряне.

На онлайн среща в неделя осемте членове на ОПЕК+ се споразумяха да увеличат производството със 137 000 барела на ден през декември 2025 г., цифра, която е в съответствие с увеличенията, наблюдавани през октомври и ноември. Важно е да се отбележи, че след това групата обяви пауза върху по-нататъшното увеличение на производството през януари, февруари и март 2026 г., позовавайки се на „сезонния“ характер и по-слабото търсене, типично за първото тримесечие. Пазарите на петрол реагираха положително на усилията на групата да балансира несигурността на търсенето.

Решението идва на фона на смесени сигнали на пазарите. Паузата може да се разглежда като ограничаване на допълнителното предлагане на пазара и осигуряване на подкрепа на цените. В посока надолу, умереното увеличение през декември и задържането в началото на 2026 г. предполагат, че ОПЕК+ остава предпазлива относно слабото търсене, особено в Азия.

Външните рискове за доставките също оказват натиск върху по-широката картина, особено от по-строгите санкции на САЩ срещу руските производители на петрол. Междувременно световното производство от производители извън ОПЕК, включително американския шистов петрол, остава стабилно, което ограничава потенциала за растеж на цените на суровия петрол на фона на умерен растеж на търсенето.

За да усложни нещата допълнително, заплахата на Тръмп за военни действия както в Нигерия, така и във Венецуела увеличава риска от прекъсване на доставките в два от най-големите производители на петрол в света.

