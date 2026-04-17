Акциите на Netflix се сринаха с над 8% след отчет за приходите

Kомпанията отчете печалба от 5,28 млрд. долара

Акциите на Netflix се сринаха с повече от осем процента в четвъртък, след като компанията отчете тримесечни приходи от 12,25 млрд. долара - резултат, който само леко надхвърли очакванията. Спадът настъпи въпреки отчетената печалба от 5,28 млрд. долара, подсилена от такса за прекратяване на сделка, на фона на нарастваща конкуренция от стрийминг услуги и платформи като TikTok.

В писмо до инвеститорите стана ясно, че съоснователят Рийд Хейстингс ще напусне Netflix, когато мандатът му като председател на борда приключи през юни. Хейстингс, който превърна компанията от услуга за наемане на DVD-та в глобален гигант, определи глобалното разширяване през 2016 г. като свой любим спомен.

Netflix получи 2,8 млрд. долара от такса за прекратяване, след като отказа да подобри офертата си за Уорнър Брос Дискавъри, отстъпвайки я на Парамаунт Скайданс, предаде БГНЕС. Сделката, която е в етап на регулаторно одобрение, привлече вниманието на Белия дом и президента Доналд Тръмп. Основателят на Оракъл Лари Елисън - баща на изпълнителния директор на Парамаунт Скайданс Дейвид Елисън и съюзник на Тръмп - финансира офертата, което поражда опасения относно съдбата на CNN и CBS при евентуално влияние на Белия дом.

След оттеглянето си Netflix видя поскъпване на акциите си, тъй като анализатори като Рос Бенес от Emarketer оцениха, че спестените средства могат да се инвестират в съдържание и реклами. Бенес отбеляза, че предстоящото предизвикателство за компанията е диверсификация на приходите извън абонаментите.

Netflix продължава да разширява рекламната си платформа, очаквайки 3 млрд. долара приходи тази година, и планира използването на изкуствен интелект за персонализиране на рекламите. Компанията навлиза и в живите спортни предавания, като Световният бейзболен класик се е превърнал в най-гледаната програма на платформата в Япония.