5 професионални умения, които ще оцелеят след превземането от AI

Кои работни места са най-„застрашени“ от изкуствения интелект?

Изкуственият интелект вече не е въпрос на бъдеще. Въпросът е как да го превърнем в конкурентно предимство. Постоянно сме бомбардирани с предупреждения, че AI става все по-умен с всеки изминал ден, и мнозина се чудят дали работата им евентуално може да бъде заменена.

И докато технологичните експерти споделят информация за това какви работни места е вероятно да бъдат безопасни , а съоснователят на Microsoft Бил Гейтс се включи в дебата, експерт по кариери сподели петте „преносими“ умения , които ще станат „устойчиви на изкуствен интелект“, докато навлизаме в по-непредсказуема територия, пише Unilad.

Комуникационни умения

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Експертът по кариерно развитие Бенджамин Тод разкри ключовите умения, които хората все още притежават в сравнение с изкуствения интелект.

Тод призна, че „развиването на доверие и изграждането на автентични взаимоотношения “ са важни умения, които трябва да притежавате на всяко работно място.

„Тъй като създаването на големи обеми съдържание с изкуствен интелект става все по-лесно, е възможно стойността на създаването на съдържание да намалее“, каза той в интервю за CNBC.

Социални умения

Засега това е едно нещо, което изкуственият интелект не е успял да постигне.

„В бъдеще, макар изкуственият интелект да се подобрява в определени видове социално взаимодействие, хората все още ще искат човешка връзка и ще се интересуват от произведената от човека работа“, обясни той.

Лидерски умения, умения за преценка и вземане на решения

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„През 2017 г. анализирахме кои умения са най-често изисквани в най-търсените работни места и установихме, че преценката и вземането на решения са на първо място.“

Докато изкуственият интелект става все по-добър в изпълнението на рутинни задачи, хората все още държат всички контролни точки.

Умения за управление на операциите

„Всяка организация се нуждае от хора, които реално да управляват нещата“, каза той.

Въпреки че голяма част от административната работа вече се автоматизира от изкуствен интелект, хората все още са от решаващо значение за по-сложни задачи, които „изискват добра преценка“.

Умения за внедряване на изкуствен интелект

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И както се оказва, изкуственият интелект всъщност не е враг - поне засега!

„Ако мога да подчертая само един съвет, той би бил да се научите да използвате инструменти с изкуствен интелект, за да вършите истинска работа“, призна Тод.

„Има предимство да си човек, който е постоянно в течение и може да запълни тези празнини и да преразгледа ключови решения.“

Кои работни места са най-„застрашени“ от изкуствения интелект?

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Проучване на Microsoft от 2025 г. изброява 40 професии, които са „най-застрашени“ да станат неактуални поради възхода на изкуствения интелект. Заслужава да се отбележи обаче, че старшият изследовател на Microsoft, Киран Томлинсън, заяви пред Sky News , че проучването „проучва кои категории работни места могат продуктивно да използват чатботове с изкуствен интелект, а не да отнемат или заменят работни места“.

И все пак, професиите с най-голямо припокриване с изкуствен интелект са: