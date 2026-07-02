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БГ Бизнес Тези IT умения носят най-високите заплати в България през 2026 г.

Тези IT умения носят най-високите заплати в България през 2026 г.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кои технологии счупиха рекордите през 2026 г.?

„Работиш в IT индустрията? Там са големите пари!“, това е клишето, което дълги гозини властва в общественото пространство и слага всички технологични специалисти под общ знаменател. Но ако погледнем отвъд повърхността и анализираме конкретните числа, става ясно, че зад общата представа за „добре платен сектор“ се крие много по-сложна, динамична и изненадваща картина.

Данните на Job Board-a на DEV.BG за период от 1 година (май 2025 – май 2026) показват, че разликите между отделните технологични направления стават все по-осезаеми, а в рамките на една и съща специалност амплитудите между най-ниските и най-високите възнаграждения могат да достигнат хиляди евро.

През тази година сред най-скъпо платените направления попадат както традиционните софтуерни позиции, така и тези, свързани с големи данни, инфраструктура, изкуствен интелект и тежки корпоративни системи. Големият извод? Тясната специализация вече диктува правилата на играта, а „ножицата“ между минималните и максималните възнаграждения се разтваря по-широко от всякога.

Кои са най-добре платените?

Снимка: iStock

Backend Development и .NET, които достигат максимална публикувана нетна заплата от 8 180 евро месечно. Това са единствените категории, преминали границата от 8 000 евро, показват данни, цитрани от DEV.BG.

Второто място заемат Data Science и ETL/Data Warehouse с максимум от 7 925 евро, а третото място се споделя между Infrastructure, Java, DevOps и IT Management, които достигат 7 669 евро нето месечно.

Позиция

Категория 

MAX (нето/eвро)

MIN (нето/eвро)

1Backend Development8,1801,022
1.NET8,1801,700
2Data Science7,9251,073
2ETL/Data warehouse7,9251,073
3

Infrastructure

7,669945
3Java7,6691,022
3DevOps7,6691,500
3IT Management7,6692,556
4BI/Data visualization7,1581,533
4ERP/CRM Development7,1582,100
4SAP7,1582,556
4Ruby7,1244,345
5PHP7,0001,124
6ML/AI6,9022,556
7Big Data6,9024,601
8Fullstack Development6,5001,124
8Javascript6,5001,124
8Python6,5001,984
8React6,5001,533
8Angular6,5001,789
9PM/BA and more6,3911,400
10Database Engineer6,2001,533

*Таблицата е от данни, цитирани от DEV.BG

При категория Backend Development, възнагражденията започват от 1 022 евро, но достигат 8 180 евро, което прави разлика от 7 158 евро. Това е най-големият диапазон сред всички категории в топ 10 и означава, че дистанцията между входно ниво и най-високите експертни позиции е повече от осемкратна.

При Data Science, диапазонът варира между 1 073 и 7 925 евро, или разлика от 6 852 евро. Същият сценарии наблюдаваме и при ETL/Data Warehouse, което подсказва, че именно ролите, свързани с данни, продължават да предлагат едни от най-сериозните възможности за растеж от финансова гледна точка.

Това са силно специализирани ниши, където дори и по-ниските възнаграждения започват от сравнително високи нива.

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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