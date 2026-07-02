Тези IT умения носят най-високите заплати в България през 2026 г.

Кои технологии счупиха рекордите през 2026 г.?
„Работиш в IT индустрията? Там са големите пари!“, това е клишето, което дълги гозини властва в общественото пространство и слага всички технологични специалисти под общ знаменател. Но ако погледнем отвъд повърхността и анализираме конкретните числа, става ясно, че зад общата представа за „добре платен сектор“ се крие много по-сложна, динамична и изненадваща картина.
Данните на Job Board-a на DEV.BG за период от 1 година (май 2025 – май 2026) показват, че разликите между отделните технологични направления стават все по-осезаеми, а в рамките на една и съща специалност амплитудите между най-ниските и най-високите възнаграждения могат да достигнат хиляди евро.
През тази година сред най-скъпо платените направления попадат както традиционните софтуерни позиции, така и тези, свързани с големи данни, инфраструктура, изкуствен интелект и тежки корпоративни системи. Големият извод? Тясната специализация вече диктува правилата на играта, а „ножицата“ между минималните и максималните възнаграждения се разтваря по-широко от всякога.
Кои са най-добре платените?
Backend Development и .NET, които достигат максимална публикувана нетна заплата от 8 180 евро месечно. Това са единствените категории, преминали границата от 8 000 евро, показват данни, цитрани от DEV.BG.
Второто място заемат Data Science и ETL/Data Warehouse с максимум от 7 925 евро, а третото място се споделя между Infrastructure, Java, DevOps и IT Management, които достигат 7 669 евро нето месечно.
Позиция
Категория
MAX (нето/eвро)
MIN (нето/eвро)
|1
|Backend Development
|8,180
|1,022
|1
|.NET
|8,180
|1,700
|2
|Data Science
|7,925
|1,073
|2
|ETL/Data warehouse
|7,925
|1,073
|3
Infrastructure
|7,669
|945
|3
|Java
|7,669
|1,022
|3
|DevOps
|7,669
|1,500
|3
|IT Management
|7,669
|2,556
|4
|BI/Data visualization
|7,158
|1,533
|4
|ERP/CRM Development
|7,158
|2,100
|4
|SAP
|7,158
|2,556
|4
|Ruby
|7,124
|4,345
|5
|PHP
|7,000
|1,124
|6
|ML/AI
|6,902
|2,556
|7
|Big Data
|6,902
|4,601
|8
|Fullstack Development
|6,500
|1,124
|8
|Javascript
|6,500
|1,124
|8
|Python
|6,500
|1,984
|8
|React
|6,500
|1,533
|8
|Angular
|6,500
|1,789
|9
|PM/BA and more
|6,391
|1,400
|10
|Database Engineer
|6,200
|1,533
*Таблицата е от данни, цитирани от DEV.BG
При категория Backend Development, възнагражденията започват от 1 022 евро, но достигат 8 180 евро, което прави разлика от 7 158 евро. Това е най-големият диапазон сред всички категории в топ 10 и означава, че дистанцията между входно ниво и най-високите експертни позиции е повече от осемкратна.
При Data Science, диапазонът варира между 1 073 и 7 925 евро, или разлика от 6 852 евро. Същият сценарии наблюдаваме и при ETL/Data Warehouse, което подсказва, че именно ролите, свързани с данни, продължават да предлагат едни от най-сериозните възможности за растеж от финансова гледна точка.
Това са силно специализирани ниши, където дори и по-ниските възнаграждения започват от сравнително високи нива.