Тези IT умения носят най-високите заплати в България през 2026 г.

Кои технологии счупиха рекордите през 2026 г.?

„Работиш в IT индустрията? Там са големите пари!“, това е клишето, което дълги гозини властва в общественото пространство и слага всички технологични специалисти под общ знаменател. Но ако погледнем отвъд повърхността и анализираме конкретните числа, става ясно, че зад общата представа за „добре платен сектор“ се крие много по-сложна, динамична и изненадваща картина.

Данните на Job Board-a на DEV.BG за период от 1 година (май 2025 – май 2026) показват, че разликите между отделните технологични направления стават все по-осезаеми, а в рамките на една и съща специалност амплитудите между най-ниските и най-високите възнаграждения могат да достигнат хиляди евро.

През тази година сред най-скъпо платените направления попадат както традиционните софтуерни позиции, така и тези, свързани с големи данни, инфраструктура, изкуствен интелект и тежки корпоративни системи. Големият извод? Тясната специализация вече диктува правилата на играта, а „ножицата“ между минималните и максималните възнаграждения се разтваря по-широко от всякога.

Кои са най-добре платените?

Снимка: iStock

Backend Development и .NET, които достигат максимална публикувана нетна заплата от 8 180 евро месечно. Това са единствените категории, преминали границата от 8 000 евро, показват данни, цитрани от DEV.BG.

Второто място заемат Data Science и ETL/Data Warehouse с максимум от 7 925 евро, а третото място се споделя между Infrastructure, Java, DevOps и IT Management, които достигат 7 669 евро нето месечно.

Позиция Категория MAX (нето/eвро) MIN (нето/eвро) 1 Backend Development 8,180 1,022 1 .NET 8,180 1,700 2 Data Science 7,925 1,073 2 ETL/Data warehouse 7,925 1,073 3 Infrastructure 7,669 945 3 Java 7,669 1,022 3 DevOps 7,669 1,500 3 IT Management 7,669 2,556 4 BI/Data visualization 7,158 1,533 4 ERP/CRM Development 7,158 2,100 4 SAP 7,158 2,556 4 Ruby 7,124 4,345 5 PHP 7,000 1,124 6 ML/AI 6,902 2,556 7 Big Data 6,902 4,601 8 Fullstack Development 6,500 1,124 8 Javascript 6,500 1,124 8 Python 6,500 1,984 8 React 6,500 1,533 8 Angular 6,500 1,789 9 PM/BA and more 6,391 1,400 10 Database Engineer 6,200 1,533

*Таблицата е от данни, цитирани от DEV.BG

При категория Backend Development, възнагражденията започват от 1 022 евро, но достигат 8 180 евро, което прави разлика от 7 158 евро. Това е най-големият диапазон сред всички категории в топ 10 и означава, че дистанцията между входно ниво и най-високите експертни позиции е повече от осемкратна.

При Data Science, диапазонът варира между 1 073 и 7 925 евро, или разлика от 6 852 евро. Същият сценарии наблюдаваме и при ETL/Data Warehouse, което подсказва, че именно ролите, свързани с данни, продължават да предлагат едни от най-сериозните възможности за растеж от финансова гледна точка.

Това са силно специализирани ниши, където дори и по-ниските възнаграждения започват от сравнително високи нива.