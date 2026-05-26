Сам Олтман: Малко вероятно е изкуственият интелект да доведе до „апокалипсис на работните места"

Технологии

bTV Бизнес екип

Той заяви, че първоначално е бил по-притеснен от ефекта на AI

Главният изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) Сам Олтман заяви днес, че бързото развитие и внедряване на изкуствения интелект (ИИ) едва ли ще доведе до глобален „апокалипсис на работните места“, предаде Ройтерс. По думите му до момента технологията не е отнела толкова много работни места, колкото първоначално е очаквал.

По време на конференция, организирана от Австралийска общностна банка (Commonwealth Bank of Australia - CBA) в Сидни, Олтман заяви, че първоначално е бил по-притеснен от ефекта на изкуствения интелект върху заетостта в световен мащаб.

По думите му той и екипът му са били „сравнително точни“ в прогнозите си за технологичното развитие на чатбота „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) при появата му през 2022 г., но са се оказали значително по-неточни в оценките си за социалните и икономическите последици от него.

„Радвам се, че съм сгрешил. Мислех, че вече ще има много по-голям ефект върху началните работни позиции, отколкото реално се е случило“, каза той в разговор с главния изпълнителен директор на австралийската банка Мат Комин.

По думите му първоначалните му очаквания са били неточни, макар че рискът от сътресения на пазара на труда все още съществува.

Олтман не представи конкретни данни за заетостта, но по-рано е коментирал възможността за съкращения в отделни индустрии заради развитието на изкуствения интелект. Все повече глобални компании, сред които Ейч Ес Би Си (HSBC), „Амазон“ (Amazon), „Стандард Чартърд Банк“ (Standard Chartered Bank) и Австралийска общностна банка, вече съобщават за замяна на част от работните позиции с изкуствен интелект.

„ОупънЕйАй“ се подготвя да подаде поверително заявление за първично публично предлагане (IPO - процес в който дадена компания излиза на борсата и чийто акции стават публично търгувани) в САЩ, което може да оцени компанията на около 1 трилион долара, припомня Ройтерс.

Главният изпълнителен директор на „ОупънЕйАй“ подчерта също че „човешкият фактор“ в работата остава незаменим въпреки нарастващата роля на изкуствения интелект в различни сектори.

„Не мисля, че ще видим такъв „апокалипсис на работните места“, за какъвто се говори“, добави Алтман.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

