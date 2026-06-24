България в топ 5 по използване на AI в света

Българските потребители се оказват подготвени за навлизането на изкуствения интелект в ежедневието си

България заема 9-о място в света сред водещите дестинации за аутсорсинг по показател готовност за внедряване на изкуствен интелект. Това сочат данните от Глобалния индекс за 2026 година на международната компания „Атараксис“, цитира БНТ. Проучването оценява четири основни стълба: масовото внедряване на технологиите сред населението, грамотността на работната сила, степента на използване на изкуствен интелект от бизнеса и ролята му в образователния сектор.

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Българските потребители се оказват по-подготвени за навлизането на изкуствения интелект в ежедневието си дори от граждани на големи световни икономики като Съединените щати, Германия, Канада и Япония. В тазгодишното издание на индекса страната заема 5-о място в света по показателя „внедряване на изкуствен интелект сред населението“.

В регионален план, в Централна и Източна Европа, България се нарежда на второ място с резултат от 82 точки, като пред нея е единствено Унгария, а зад нея остават Румъния, Чехия и Полша. Въпреки високата готовност на населението, данните разкриват ясно разминаване между потребителите и корпоративния сектор. Докато гражданите активно използват новите технологии, бизнесът в страната изостава значително в тяхното внедряване.

Потребителите в България са със 78% по-активни в използването на изкуствен интелект в сравнение с компаниите, чийто индекс на дигитална готовност е едва 46 точки. Според анализаторите именно тази разлика представлява едновременно най-голямото предизвикателство и най-голямата възможност пред българската икономика.

Изчисленията показват, че ако българският бизнес увеличи внедряването на технологии с 29 пункта – ниво, което в момента се наблюдава в Чехия, страната би могла да изпревари редица водещи пазари и да се изкачи от 9-о до 4-то място в световната класация за аутсорсинг.