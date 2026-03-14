3 неща, които трябва да знаете: Как войната с Иран може да удари директно джоба ви

Какво трябва да знаете?

Войната с Иран изглежда като далечен геополитически конфликт. Но ефектът ѝ може да се усети много по-близо до дома – в цените на горивата, храната и дори в сигурността на работните места.

Икономическата логика зад това е изненадващо проста. Всичко се свежда до три ключови факта, които обясняват защо един конфликт в Близкия изток може да увеличи разходите за живот по целия свят, пише CNN. Ето какво трябва да знаете:

Цените на петрола ще останат високи, докато Ормузкият проток не бъде отворен отново. Колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-високо ще се повишат цените ви. Продължителният конфликт представлява сериозна заплаха за икономиката и работните места.

1. Затвореният Ормузки проток държи цените на петрола високи

За петролния пазар има един решаващ въпрос: кога ще бъде отворен Ормузкият проток. Тесният морски коридор между Персийския залив и Арабско море е един от най-важните енергийни маршрути в света. Около 20% от световния петрол преминава именно през него.

Докато проливът остава под контрола на Иран, международните петролни танкери са блокирани в Персийския залив. Това създава огромно напрежение върху доставките и поддържа цените високи.

Дори мащабни мерки за стабилизиране на пазара не успяват да успокоят ситуацията. В четвъртък 32 държави обявиха, че ще пуснат на пазара рекордните 400 милиона барела петрол от резервите си. Въпреки това цената на суровия петрол отново премина границата от 100 долара за барел.

А дори и войната да приключи скоро, възстановяването на трафика през пролива няма да стане веднага. Според анализатори може да са нужни 1 до 3 месеца, за да се разчистят стотиците чакащи кораби и да се възстанови нормалният износ.

2. Колкото по-дълго продължава конфликтът, толкова по-скъпо ще живеем

Продължителността на войната е ключова. Колкото по-дълго трае тя, толкова по-високи ще стават цените. Някои анализатори вече предупреждават, че ако Ормузкият проток остане затворен, цената на петрола може да достигне 150 долара за барел. Това се превръща директно в по-високи разходи за домакинствата:

бензинът може да се доближи до 4 долара за галон

дизелът – до около 5 долара за галон

А когато транспортът поскъпва, поскъпва почти всичко. Логистични компании вече започват да въвеждат допълнителни горивни такси към доставките.

Тези разходи рядко се поемат от бизнеса. В повечето случаи те просто се прехвърлят върху потребителите.

Най-бързо се покачват цените на стоки, които се транспортират често и бързо:

млечни продукти

плодове и зеленчуц

риба и морски дарове

След това идват самолетните билети, а в по-дългосрочен план – и почти всички стоки, които пътуват с камион, кораб или самолет.

3. Продължителен ценови шок може да удари икономиката и работните места

Историята показва, че рязкото поскъпване на петрола почти винаги води до икономически проблеми. Подобни сътресения вече са съпътствали няколко големи кризи:

петролната криза през 1973 г.

ценовия шок по време на войната в Персийския залив през 1990 г.

финансовата криза от 2008 г.

Когато енергията поскъпва, бизнесът започва да намалява инвестиции, да ограничава разходи и понякога да съкращава служители. Това намалява потреблението, а именно потребителските разходи движат около две трети от икономиката на САЩ.

Този път ситуацията може да бъде още по-деликатна. Компаниите вече са под натиск от търговски мита, технологични промени и забавящ се пазар на труда.

Затова икономистите вече коригират прогнозите си. Някои анализи увеличават очакванията за по-висока инфлация, по-висока безработица, по-голям риск от рецесия.

Войната в Близкия изток не е само геополитическа тема. Докато ключовите енергийни маршрути остават блокирани, ефектът се усеща директно в ежедневието – по-скъпо гориво, по-скъпа храна и по-голяма икономическа несигурност.

