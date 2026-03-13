Кои страни са отчели най-високите цени на бензина след войната в Иран?

Поне 85 страни са съобщили за повишаване на цените

Войната на САЩ и Израел срещу Иран рязко покачи цените на горивата нагоре. Шофьорите по целият свят усетиха въздействието. В САЩ галон обикновен бензин, който през февруари е струвал средно 2,94 долара, сега струва 3,58 долара, което е 20% увеличение, според данни на AAA Fuel Prices, система за проследяване на цените на горивата на дребно от Американската автомобилна асоциация.

В България също станахме свидетели на скок като през февруари цената на обикновения бензин бе 1,24 евро за литър, а в момента а днес цената му стига 1,36 евро за литър. Но кои са страните, които усетиха най-голямо увеличение?

Кои страни имат най-рязко покачване на цените на бензина?

Снимка: Getty Images/iStock

Според данни, анализирани от Global Petrol Prices, платформа за данни, която проследява и публикува цените на дребно на енергията в приблизително 150 държави, и цитирани от Al Jazeera, най-малко 85 държави са съобщили за повишение на цените на бензина след първоначалните атаки срещу Иран от страна на САЩ и Израел на 28 февруари. Някои държави обявяват промени в цените едва в края на всеки месец, така че се очакват по-високи цени за много други през април.

Камбоджа е регистрирала най-голямото увеличение на цената на бензина от близо 68%, като цената се е повишила от 1,11 долара за литър 95-октанов бензин на 23 февруари до 1,32 долара на 11 март. Виетнам следва с 50% увеличение, Нигерия с 35%, Лаос с 33% и Канада с 28%.

Азиатските страни плащат най-висока цена

Снимка: EPA

Азия е непропорционално зависима от Ормузкия проток за доставките на петрол и газ, който е на практика затворен от началото на войната. Протокът свързва Мексиканския залив – наричан още Персийски и Арабски залив – с Оманския залив и е единственият път за производителите на петрол в региона към открития океан.

Япония и Южна Корея са сред най-уязвимите, като внасят съответно 95% и 70% от петрола си от Персийския залив.

И двете източноазиатски държави въведоха извънредни мерки за стабилизиране на енергийните си пазари. На 8 март Япония инструктира своите петролни резерви да се подготвят за потенциално освобождаване на стратегически резерви. На следващия ден Южна Корея въведе максимален ценови таван на бензина и дизела за първи път от 30 години.

