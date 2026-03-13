Войната в Близкия изток е създала "най-голямото прекъсване на петролните доставки в историята"

Иранската блокада на Ормузкия проток продължава

Близкоизточната война продължава да нанася тежки удари върху световната икономика - Международната агенция по енергетика предупреди, че конфликтът е създал „най-голямото прекъсване на петролните доставки в историята", след като производството е спаднало с поне 8 милиона барела на ден. Брент се задържа над 100 долара за барел, а азиатските борси отвориха на червено в петък.

Иранската блокада на Ормузкия проток продължава, а новият върховен лидер Моджтаба Хаменей призова за затягането й. Енергийният секретар Крис Райт призна, че американската армия „не е готова" да ескортира танкери. Атака срещу два петролни танкера край Ирак уби поне един член на екипажа, а германската „Хапаг-Лойд" съобщи за товарен кораб, запалил се след удар с отломки в Залива. Дрон падна и близо до финансовия квартал на Дубай.

За да овладеят енергийната криза, правителствата предприемат спешни мерки. САЩ временно разрешиха продажбата на руски петрол в морето - моментно облекчаване на санкциите срещу Москва. Южна Корея въведе таван на цените на горивата, Австралия предупреди срещу спекула с бензин, а Испания обяви предстоящ план за ограничаване на ценовия натиск. Китай затегна ограниченията за износ на рафинирани петролни продукти, за да предпази вътрешния си пазар, съобщи БГНЕС.

