Копаейки басейн в задния двор, той откри истинско съкровище на стойност 800 хил. евро

Само защото не търсите заровено съкровище, не означава, че няма да го намерите. Най-добрият пример за това идва от Франция, където миналата година мъж копаел дупка за плувен басейн и открил истинско съкровище. А именно, той намерил пет златни кюлчета и много златни монети, всички внимателно опаковани в найлонови торбички, пише N1.

След като открил злато в имот, който притежавал само от около година, мъжът, пожелал да остане анонимен, предал находката на местните власти в Невил сюр Сон. След това те информирали Регионалната дирекция по културни въпроси, чиято задача била да определи дали откритото съкровище има археологическа стойност. В този случай държавата можела да поеме собствеността.

Ако обаче се прецени, че находката няма археологическо значение, правото върху нея принадлежи на лицето, което я е намерило. Френският граждански кодекс, който датира от 19-ти век, определя съкровището като „всяко скрито или заровено нещо, за което никой не може да докаже собственост и което е намерено напълно случайно“. Ако такова откритие се случи в нечий собствен имот, то принадлежи на лицето, което го е намерило.

Тъй като всички златни кюлчета са били гравирани с уникални идентификационни номера, разследващите бързо са успели да ги свържат с рафинерия близо до Лион, където са били произведени преди 15 до 20 години. Полицията също така е установила, че златото не е било откраднато, нито е било свързано с каквито и да било незаконни дейности. Именно поради относително „младия“ му произход и надлежната документация, мъжът, който е планирал да построи басейна, е получил правото да задържи намереното съкровище. Според френския вестник „La Progrès“ стойността му се оценява на около 800 000 евро.

Остава загадка защо златните кюлчета и монети са били заровени в двора. Предишният собственик на къщата е починал преди съкровището да бъде открито.

Не е изолиран случай

Само миналата година бяха направени няколко подобни открития. Рибар в Швеция, копаейки за червеи близо до дома си, откри около 20 000 сребърни монети и бижута от ранното Средновековие.

В Германия, ентусиаст на металотърсачи, докато се разхождал в поле в Саксония, попаднал на златна монета, известна като „дъговата чаша“, която е на около 2200 години. В Англия двойка, ремонтирайки кухня, открила около сто монети от 17-ти век, от времето на Първата английска гражданска война.