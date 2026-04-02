Свят Намерено е румънското златно съкровище, откраднато в Нидерландия през 2025

bTV Бизнес екип

Правителството на Нидерландия изплати 5,7 милиона евро за откраднатите артефакти

Златното съкровище от Румъния, което беше откраднато в Нидерландия миналата година, е открито, цитира БТА. Информацията е била потвърдена пред румънската медия и от съдебни източници. Сред намерените предмети са златният шлем от Коцофенещ (V–IV век пр. н. е.) и две от трите златни дакийски гривни. Съобщава се, че шлемът е с леки повреди.

Дакийските златни артефакти от Сармизеджетуса Реджия, датиращи от втората част на I век пр. н. е., изчезнаха от музея „Дрентс“ в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 г. Те бяха част от изложбата „Дакия! Царството на златото и среброто“ (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана съвместно с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата румънският министър на културата Наталия Интотеро освободи от длъжност директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну.

Кражбата на румънските съкровища предизвика силен международен отзвук. В рамките на разследването бяха задържани седем души, като трима от заподозрените все още се намират в ареста. Междувременно правителството на Нидерландия изплати обезщетение в размер на 5,7 милиона евро за откраднатите румънски златни артефакти.

Цената на златото се насочва към най-големия си месечен спад от 2008 г.

Намирането на златни находища е ключова и в контекста на войната в Близкия изток. Цената на златото се повиши, подкрепена от надеждите за деескалация на конфликта в Близкия изток, но въпреки това остава на път да отчете най-слабия си месец от повече от 17 години. Причината е, че поскъпването на енергията ограничи очакванията за понижаване на лихвените проценти в САЩ през тази година, предаде Ройтерс. 

Спотовата цена на златото нарасна с 1,1% до 4561,68 долара за тройунция, докато фючърсите за доставка през април в САЩ се повишиха с 0,7% до 4590 долара. В същото време американският долар отслабна, което направи суровините, търгувани в долари, по-достъпни за инвеститорите, използващи други валути. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

