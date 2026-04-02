Намерено е румънското златно съкровище, откраднато в Нидерландия през 2025

Правителството на Нидерландия изплати 5,7 милиона евро за откраднатите артефакти

Златното съкровище от Румъния, което беше откраднато в Нидерландия миналата година, е открито, цитира БТА. Информацията е била потвърдена пред румънската медия и от съдебни източници. Сред намерените предмети са златният шлем от Коцофенещ (V–IV век пр. н. е.) и две от трите златни дакийски гривни. Съобщава се, че шлемът е с леки повреди.

Дакийските златни артефакти от Сармизеджетуса Реджия, датиращи от втората част на I век пр. н. е., изчезнаха от музея „Дрентс“ в нидерландския град Асен на 25 януари 2025 г. Те бяха част от изложбата „Дакия! Царството на златото и среброто“ (Dacia! Rijk van Goud en zilver), организирана съвместно с Националния исторически музей на Румъния. След кражбата румънският министър на културата Наталия Интотеро освободи от длъжност директора на музея Ернест Оберлендер-Търновяну.

Кражбата на румънските съкровища предизвика силен международен отзвук. В рамките на разследването бяха задържани седем души, като трима от заподозрените все още се намират в ареста. Междувременно правителството на Нидерландия изплати обезщетение в размер на 5,7 милиона евро за откраднатите румънски златни артефакти.

